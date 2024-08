VIDEO-FOTO/ CONCERTO DA "TUTTO ESAURITO" A MARTINSICURO PER IL CONCERTO DEI MATIA BAZAR

E' il concerto dell'estate quello dei Matia Bazar, che si è svolto ieri sera sul lungomaren a Martinsicuro, per un concerto che come nelle previsioni è andato tutto esaurito a conferma del grande successo che questi eventi hanno a ferragosto. “L’idea di queste serate di grande musica – ha commentato il consigliere con delega al Turismo, Umberto Barcaroli – nasce dalla volontà di riportare la festa del periodo di Ferragosto in piazza Cavour, storica location di grandi concerti in città negli anni passati”. Anche quest'anno ci sono stati, dopo il concerto, i fuochi d'artificio al molo nord per concludere in bellezza la serata.