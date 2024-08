IL 25ESIMO FESTIVAL INTERNAZIONALE DUCHI D'ACQUAVIVA ENTRA NEL VIVO

Si è appena conclusa la prima parte del Festival Internazionale “Duchi d’Acquaviva” organizzato dall’Associazione “Amici della Musica 2000” con la direzione artistica del M° Algino Battistini, che si sta svolgendo con grandissimo successo dal 26 luglio 2024 ad Atri e che terminerà il prossimo 28 agosto. Tantissimo pubblico per i 3 concerti inaugurali organizzati con Accordi Musicali, per il recital del chitarrista Aniello Desiderio il 7 agosto al Teatro Comunale e per l’esibizione dell’Orchestra da Camera “Duchi d’Acquaviva” con i solisti Simone Di Meo all’organo, Giuseppe Orsini alla tromba e Matteo Evangelisti al flauto l’11 agosto al Cortile del Palazzo Ducale. Dal 17 al 20 agosto la manifestazione entra nel vivo con 6 concerti di altissimo spessore. Il 17 agosto alle 21,15 nel Cortile del Palazzo Ducale, il Festival omaggerà Gershwin con il Concerto Anniversario “Rhapsody in Blue” che vedrà protagonisti il clarinettista Gabriele Mirabassi e il pianista Enrico Mirabassi (ingresso libero). Il 18 agosto si terrà il primo dei due Concerti all’Alba alle ore 6 presso la Torre di Cerrano di Pineto, in collaborazione con ACS Abruzzo Circuito Spettacolo e l’AMP Torre del Cerrano: “Young Talents” con l’esibizione di tre giovani talentuosi violinisti, Daniel Savina, Gloria Santarelli e Vladyslava Haienko. (biglietteria.acsabruzzomolise.org). L’iniziativa si avvale del patrocinio del Comune di Atri.

Il 18 agosto alle 18,30 nella Chiesa San Giovanni Battista sull’organo del 1716 che riveste un interesse organologico tutto particolare, si terrà il recital di Matteo Imbruno, organizzato in collaborazione con Abruzzo Organ Festival (ingresso libero). Il 18 e il 19 agosto alle 21,15 al Teatro Comunale di Atri (biglietto € 7) doppio appuntamento con i vincitori del 3° Concorso Internazionale “Note di Talento” Il Solista e l’Orchestra. Il 18 agosto si esibiranno i pianisti Alexander Yau (Australia) e Nuozhi Xu (Cina), il violista Lucas Garcia Conrad (Spagna/Malta) e il violoncellista William Harris (UK) accompagnati dall’Orchestra Sinfonica “Duchi d’Acquaviva” diretta da Nataliya Gonchak, su musiche di Mozart, Schumann, Bruch e Tchaikovsky (biglietto 7 euro).

Il 19 agosto saliranno sul palco del Teatro Comunale di Atri la sassofonista Ileana Termini (Italia), il violoncellista Cyprien Keiser (Lussemburgo), l’oboista Nicolò Marengo (Italia), il flautista Aleksandr Haskin (Bielorussia) e il cornista Tommaso Polloni (Italia): i solisti proporranno pagine di Haydn, Mozart e Glazunov con l’Orchestra da Camera “Duchi d’Acquaviva” e la direzione di Nataliya Gonchak (biglietto € 7). Il 20 agosto alle 21,15 sempre al Teatro Comunale (biglietto € 10) spazio ai Grandi Maestri con l’esibizione del violoncellista Valentin Radutiu, del violinista Stefano Farulli e del pianista Alessandro Deljavan con l’Orchestra d’Archi “Duchi d’Acquaviva” diretta da Nataliya Gonchak, su musiche di Schubert e Chopin. I biglietti per i Concerti del 18, 18 e 20 agosto sono acquistabili su ciaotickets.com/25-festival-internazionale-duchi-dacquaviva(prevendita al botteghino del Teatro da un'ora prima dell'inizio dei concerti).

“Le iniziative del Festival Internazionale Duchi d’Acquaviva – dichiara l’Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Atri, Domenico Felicione – sono di altissimo livello, ogni anno sono numerosi i musicisti di fama internazionale che raggiungono Atri e questo ci riempie di orgoglio. Un plauso all’Associazione Amici della Musica 2000 e al direttore artistico Algino Battistini per l’ottimo lavoro svolto dal punto di vista organizzativo e invito il pubblico a partecipare a questi straordinari appuntamenti con la musica di qualità”.