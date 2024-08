MARTINSICURO/ RINVIATO IL CONCERTO DI FAUSTO LEALI AL 25 AGOSTO, CAUSA MALTEMPO

Rinviato il concerto di Fausto Leali. A causa delle previsioni meteo annunciate per domani 18 agosto è stato rinviato il concerto di una settimana. Il nuovo appuntamento è fissato per domenica 25 agosto, ore 21.30, in piazza Fregene a Villa Rosa con ingresso gratuito.