VIDEO/ IL CONCERTO DEI "COLLAGE", A TOTTEA, FA FARE UN PASSO INDIETRO ALLA GENERAZIONE DEI 50ENNI DI OGGI

Successo, ieri sera, a Tottea di Crognaleto, nell'ambito della Notte Azzurra, per il concerto dei Collage, un complesso musicale italiano che ha riscosso un buon successo a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, collezionando anche una seconda posizione, nel 1977, al Festival di Sanremo con "Tu mi rubi l'anima". Il genere musicale di riferimento è quello del pop melodico italiano. Ancora oggi hanno ingaggi in tutta Italia e sono molto apprezzati dalla generazione dei 50enni ed oltre. Dopodomani sarà la volta di Angelo Famao e qui il parterre sarà rivolto ai più giovani. L'attesa continua vero il 22 agosto quando ad esibirsi saranno i The Kolors.