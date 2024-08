GIULIANOVA/ AL VIA DOMANI IL FESTIVAL "APPRODO", CON MUSICA, ARTE, LETTERATURA E CINEMA

E’ stato presentato, oggi, in sala Buozzi, il Festival “Approdo”, che anche quest’anno animerà il centro storico. Domani l’inizio ufficiale, con la presentazione della mostra “Il segreto di Dante: l’amor che perde l’Amor che salva”, in sala Buozzi, alle 18:30. La rassegna, diretta da Loredana Iannucci e Barbara Di Pancrazio, nata da un progetto dell’associazione Ark’arte, si avvale dell’organizzazione di Abruzzo Circuito Spettacoli e del patrocinio di Comune di Giulianova, Regione Abruzzo, Provincia di Teramo, Università degli Studi di Teramo.

Hanno incontrato i giornalisti, gli assessori Paolo Giorgini e Nausicaa Cameli, Loredana Iannucci, presidente di Ark’arte e Davide Verticelli di Acs.

Il programma, vastissimo e multiforme, propone musica, letteratura, arte, cinema. Moni Ovadia, Setak, Banco di Mutuo Soccorso, si alterneranno in piazza Buozzi. Il centro storico, vestito a festa e artisticamente illuminato, offrirà mostre e rappresentazioni teatrali.

“ L’ispirazione originaria di Approdo – ha sottolineato l’assessore Giorgini – intende ritagliare, nel perimetro urbano, un’isola di tranquillità, di tolleranza e di riflessione. La pace dell’approdo, indispensabile per creare arte, è a disposizione di tutti, non conosce distinguo politici e religiosi. E’ uno spazio genuinamente democratico, per natura e vocazione”.