GENE GNOCCHI E CAPITAN VENTOSA ALLA PRIMA EDIZIONE DI “RIDO AL LIDO”, TORTORETO INAUGURA IL CABARET NAZIONALE SOTTO LE STELLE



Nel vasto e variegato cartellone degli eventi estivi, che ha portato anche quest’anno a Tortoreto big della musica nazionale (Noemi), della scienza (Mario Tozzi), cover band ufficiali, giornate dedicate ai più piccoli e alle famiglie, valorizzazione delle tradizioni storiche tortoretane, fa il suo ingresso nella “Città del Sole” anche il cabaret. Sarà un finale pirotecnico quello che ci attende sabato 24 agosto, in Largo Marconi, a partire dalle ore 21.30 con la prima edizione di “Rido al Lido”, il format della risata studiato per Tortoreto ed il suo pubblico. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Piccioni ha arricchito il cartellone ospitando due artisti nazionali, Fabrizio Fontana (Capitan Ventosa di Striscia la notizia) e Gene Gnocchi. Saranno loro i mattatori della serata a ingresso libero che intratterranno per un paio di ore il pubblico delle grandi occasioni. Fontana proporrà i suoi personaggi che hanno strappato grasse risate a Zelig come James Tont, Gianmaria il concorrente dei quiz a premi de “Le so tutte” e il simpatico Capitan Ventosa, le cui gag saranno riproposte in Largo Marconi. A seguire, Gene Gnocchi, che presenta Sconcerto Rock. Gnocchi salta dalla musica suonata e cantata alle sfighe, passa dalle incomprensioni e situazioni tanto drammatiche quanto impacciate e comiche. Fa il cantante e l’attore in una spirale surreale del tipo “capitano tutte a me”. La direzione artistica è stata affidata ad Alex De Palo che condurrà la serata. Abbiamo ampliato la proposta d’intrattenimento intercettando il gusto e il piacere del nostro pubblico che da sempre apprezza il cartellone degli eventi Tortoretano – spiegano il sindaco Piccioni e l’assessore al Turismo, Giorgio Ripani. Mancava il cabaret di livello nazionale che, da oggi, trova spazio nella nostra programmazione e contiamo di istituzionalizzarlo perché ridere fa bene, ancor più se lo si fa sulla meravigliosa spiaggia di Tortoreto.