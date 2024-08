IN UN RIPETERSI DI SUCCESSI, CONTINUA AD EMOZIONARE IL FESTIVAL DUCHI D'ACQUAVIVA

Il 25° Festival Internazionale “Duchi d’Acquaviva” organizzato dall’Associazione “Amici della Musica 2000” con la direzione artistica del M° Algino Battistini, continua ad emozionare il numerosissimo pubblico presente a tutti i concerti proposti.

Il 17 agosto alle ore 21,15 nel Cortile del Palazzo Ducale, il clarinettista Gabriele Mirabassi e il pianista Enrico Mirabassi hanno celebrato Gershwin con il Concerto Anniversario “Rhapsody in Blue”. Il 18 agosto e il 19 agosto alle ore 21,15 al Teatro Comunale si sono esibiti in un doppio appuntamento i vincitori del 3° Concorso Internazionale “Note di Talento” Il Solista e l’Orchestra accompagnati dall’Orchestra Sinfonica “Duchi d’Acquaviva” diretta da Nataliya Gonchak: il 18 i pianisti Alexander Yau (Australia) e Nuozhi Xu (Cina), il violista Lucas Garcia Conrad (Spagna/Malta) e il violoncellista William Harris (UK), e il 19 la sassofonista Ileana Termini (Italia), il violoncellista Cyprien Keiser (Lussemburgo), l’oboista Nicolò Marengo (Italia), il flautista Aleksandr Haskin (Bielorussia) e il cornista Tommaso Polloni (Italia).

Pubblico delle grandi occasioni per un concerto memorabile, che già entra di diritto tra i più belli della storia ultraventennale del Festival Internazionale "Duchi d’Acquaviva", ieri 20 agosto al Teatro Comunale, con le esibizioni degli eccezionali solisti Valentin Radutiu (violoncello), Stefano Farulli (violino) e Alessandro Deljavan (pianoforte), accompaganti dall'Orchestra d'Archi "Duchi d'Acquaviva" e dalla bacchetta del Direttore Nataliya Gonchak, che ci hanno emozionato con le pregevoli interpretazioni della Sonata "'Arpeggione" di Schubert, di Louange à l’Éternité de Jésus di Messiaen e del Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 di Chopin.

Ma il Festival non si esaurisce con i concerti, perché contestualmente alle esibizioni serali, dal 7 agosto al 28 agosto la Città Ducale ospita 15 Masterclasses in tutti i principali strumenti, oltre che in canto, in una kermesse di caratura internazionale che unisce musicisti di livello mondiale e giovani studenti che giungono da tutto il globo per perfezionare il loro talento.

Ad Atri ad agosto si respira aria di cultura e passione per la musica in ogni angolo, e i turisti sono avvolti in un’atmosfera magica: dalle innumerevoli Chiese (di S. Francesco, S. Liberatore, S. Andrea, S. Rocco, S. Nicola) all’Auditorium S. Agostino, al Teatro Comunale, al Cortile del Palazzo Ducale fino alla Scuola Media e al Palazzo Cardinal Cicada.

Atri, in definitiva, con il Festival si trasforma in un laboratorio musicale all’aperto che ogni estate si elegge a luogo ideale di accoglienza di questa riconosciuta manifestazione, orma giunta al 25° anniversario che coniuga il concertismo alla didattica.

Nella prima parte del festival dal 7 al 14 agosto, abbiamo avuto il privilegio di ospitare come docenti artisti del calibro di Aniello Desiderio (chitarra), Raffaele Giannotti (fagotto), Lucia Antonacci e Lisetta Rossi (arpa), Alessandro Deljavan (pianoforte) e Matteo Evangelisti (flauto); dal 16 agosto si stanno tenendo le masterclass di strumento ad arco, con i violinisti Oleksandr Semchuk, Ksenia Milas e Stefano Farulli, il violista Antonello Farulli, il violoncellista Valentin Radutiu e il contrabbassista Dorin Marc (pianisti accompagnatori Manuela Marcone, Maria Tarasewicz, Luigi Moscatello e Dunja Robotti).

Da oggi inizia la settimana conclusiva del Festival con tantissimi altri appuntamenti, oltre ai consueti concerti dei Giovani Talenti selezionati dai docenti delle varie Masterclasses, e soprese, la prima delle quali l’esibizione dell’orchestra formata da tutti i corsisti di strumenti ad arco che si esibiranno in Piazza Duomo in occasione del rito della chiusura della Porta Santa.

Il 24 agosto alle ore 21,15 al Teatro Comunale si esibirà il Duo Claude Delangle (sassofono) e Odile Catelin-Delange (pianoforte). Il 25 agosto all’alba, alle ore 6, presso la Torre di Cerrano di Pineto, la cantante Carolina Gallardo e il chitarrista Luigi Catuogno presenteranno lo spettacolo “America Novia Mia”, in collaborazione con ACS Abruzzo Circuito Spettacolo e l’AMP Torre del Cerrano. Il 25 agosto alle 21,15 nel Cortile del Palazzo Ducale è in programma il Concerto “L’Opera napoletana” con l’esibizione del tenore Carlo Barricelli accompagnato dal pianista Dragan Babic.

Il 27 agosto alle 19 presso la Riserva dei Calanchi è previsto il Concerto “Archi per la Global Humanity” con le Solo performances delle classi di strumento ad arco, in collaborazione con l’Oasi WWF Calanchi di Atri e la mostra d’arte contemporanea Stills of Peace.

Il 28 agosto alle 21,15 al Teatro Comunale (biglietto 10 euro) il Festival si chiuderà con il Gran Galà Lirico “Puccini e i suoi capolavori!” che vedrà protagonisti i cantanti selezionati dalla Master Class dei Maestri Patrizia Orciani, Carlo Barricelli e Carlos Morejano, accompagnati dall’Orchestra da Camera “Duchi d’Acquaviva” diretta da Nataliya Gonchak.