PIAZZA MARTIRI COME RICCIONE. LO STAFF DEL SAMSARA LA TRASFORMERA' IN UNA GRANDE DISCOTECA

Piazza Martiri diventerà una grande discoteca, il 21 settembre, con l'evento organizzato dal Grande Italia e che vedrà lo staff del Samsara di Riccione in consolle, per far ballare tutta la piazza. Domme, Cristina Oliveira, Danilo Seclì e Fabio Marzo, per una serata tutta musicale, dal titolo più che eloquente. "Sogno di una notte di fine estate". Ingresso in piazza gratuito, ma per chi volesse riservarsi un tavolo: 0861/242258 - 349.3688190 - 320.3373045