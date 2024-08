VIDEO-FOTO/ I THE KOLORS INCANTANO TOTTEA DAVANTI AD OLTRE CINQUEMILA PERSONE FINO A TARDA NOTTE

Dopo quasi quatto mesi dall'uscita, "Karma"è il disco primo in classifica in radio. La notizia viene festeggiata dal gruppo dei The Kolors quasi in contemporanea con l'evento della Notte Azzurra a Tottea dove, stasera, il gruppo si è esibito davanti ad una platea di oltre cinquemila persone arrivate da ogni parte del centro Italia per ascoltarli live. Ed è stato il solito grande successo che il piccolo paesino montano assicura con questi eventi oramai da 18 anni. E non è finita qui perchè il 7 settembre sarà la volta di Ermal Meta e l'8 di Max Giusti. Tutto è andato molto bene dal punto di vista della viabilità e parcheggi.