ALBA ADRIATICA/ MAZZINI SOUND 2024 SI AFFERMA COME UNO DEGLI EVENTI PIU' ATTESI DELL'ESTATE

Il “Mazzini Sound 2024” ad Alba Adriatica si è concluso in grande stile, confermandosi come uno degli eventi più attesi dell'estate, superando ogni aspettativa con quasi diecimila presenze sul lungo percorso di Viale Mazzini; una crescita esponenziale per la seconda edizione del festival cittadino, la cui offerta qualitativa viene certificata dal gradimento e da numeri da capogiro.

Il programma del “Mazzini Sound 2024” è stato ricco e diversificato, offrendo un itinerario eno-musicale, intrattenimento e cultura, con tredici live su sei differenti stage sonori al centro della città in una sola serata e una selezione delle migliori cantine regionali aderenti al circuito Movimento Turismo del Vino Abruzzo coi loro stand di degustazione.

Sul Main Stage dell’edizione 2024 Frankie Lovecchio e la sua band leggendaria a far ballare il pubblico col loro Soul/Funky e R&B, a conclusione di un evento che si è mosso tra generi differenti, spaziando dal Jazz e il Fusion di Giorgia Caporale Trio e degli Mg Elektric band - che hanno presentato il loro ultimo lavoro discografico “Labirinto” - allo Swing dei Pepper and the Jellies, fino al Rap dei Underground Soul e la performance Reggae dei Kinky People reduci dalla vittoria del Bababoom Festival Contest.

Significative le parole del Sindaco Antonietta Casciotti: «Un plauso particolare va a “Cantiere 509” che ha curato l'organizzazione dell'evento in maniera impeccabile, con la collaborazione del “Comitato Piazza del Popolo 2.0”, dalla sicurezza alla logistica e ogni altro aspetto nei minimi dettagli, garantendo un'esperienza fluida e piacevole per tutti i presenti. L'area del festival, allestita con cura, ha offerto spazi confortevoli e ben organizzati, permettendo ai partecipanti di godere appieno delle esibizioni senza disagi, nonostante l’enorme presenza di ospiti». «Questo successo è frutto della qualità degli artisti invitati e della passione e dedizione del team organizzativo, che ha saputo costruire un evento che si inserisce all’interno delle più riuscite manifestazioni albensi.» aggiunge l’Assessore al Turismo Paolo Tribuiani.

L'incremento delle presenze, rispetto al successo della prima edizione dimostra come il “Mazzini Sound” sia diventato un appuntamento imperdibile.