VIDEO / DEBUTTO CORAGGIOSO MA DI SUCCESSO PER "RIDO AL LIDO" FABRIZIO FONTANA E GENE GNOCCHI CONQUISTANO LA PIAZZA...(ANCHE SCHERZANDO SU TORTORETO)

Inizio coraggioso, ma premiato dal successo, quello di “Rido al Lido”, il nuovo format della risata nato a Tortoreto ieri sera, con la prima edizione di quella che vuole diventare una tradizione estiva tortoretana. Coraggioso perché, pur essendo una prima edizione, non ha cercato la vittoria facile dei comici di gran a grossa, quelli che puntano su una comicità magari anche un po’ più greve, ma popolare e popolana, preferendo invece partire fin da subito con una scelta di qualità, ospitando due artisti nazionali, ma particolari, come Fabrizio Fontana (il Capitan Ventosa di Striscia la notizia, il James Tont e Gianmaria il concorrente dei quiz a premi de “Le so tutte” di Zelig) e Gene Gnocchi. Una comicità di funambolerie linguistiche, garbata ma efficace di Fontana, e il non sense fatto arte di Gnocchi. Più che una prima edizione, un manifesto, una dichiarazione d’intenti. E il pensiero, in un attimo, corre a quel Festival Internazionale del Teatro Comico, che non lontano dalle spiagge di Tortoreto, in una piazzetta di Sant’Omero, segnò un capitolo straordinario della storia culturale della nostra provincia. Perché anche quella fu una storia di coraggio, e di qualità. E vinse, almeno fino a quando Nino Di Berardino ne ebbe il controllo, poi fu altra storia. La direzione artistica di “Rido al Lido” invece è affidata ad Alex De Palo. Nel video, le interviste al Sindaco Piccioni, all’assessore Ripani e i minuti iniziali dello spettacolo di Fabrizio Fontana e di quello di Gene Gnocchi