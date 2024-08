MISS ITALIA/ LUDOVICA CRETONE E' LA PIU' BELLA D'ABRUZZO

Ludovica Cretone di Giulianova è la più bella d’ Abruzzo. Il verdetto, a conclusione della finale regionale di Miss Italia che si è svolta ieri sera, in una piazza del Mare gremita. Ludovica, scelta tra tredici aspiranti miss, rappresenterà dunque la nostra regione alle pre-finali del Concorso nazionale, che si svolgeranno a Numana il mese prossimo.

La neo eletta, tenuta a battesimo da Francesca Bergesio, Miss Italia in carica, e dalla Miss Abruzzo uscente, Siria Di Giacomo, ha ricevuto la fascia della vincitrice dall’assessore al Turismo Marco Di Carlo. In giuria, i consiglieri comunali Marialuigia Orfanelli e Rossella De Patre. Presenti, inoltre, il presidente del Bim Marco Di Nicola ed il consigliere comunale Francesca Pistilli.

“ A distanza di pochi anni – commenta l’assessore Di Carlo- Giulianova ha espresso un nuovo talento e una rara bellezza. La nostra città ha dunque dimostrato, ancora una volta, di voler e poter essere un trampolino di lancio e una splendida vetrina per tutti i giovani che, in vari settori, hanno le indispensabilità capacità per affermarsi. Bella, brava, determinata e talentuosa: questa è la gioventù che siamo contenti di premiare e così è Ludovica Cretone. A lei esprimiamo le congratulazioni e un affettuoso in bocca al lupo per il suo futuro e per ogni sua aspirazione.”