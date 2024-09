SI CHIUDE LA STAGIONE DEI CONCERTI DI TERAMO NATURA INDOMITA CON ANDREA DE FILIPPI, CRISTIANO DE ANDRE' ED ELIO E LE STORIE TESE

Si chiude la stagione dei concerti di Teramo Natura Indomita 2024, la manifestazione estiva teramana, con tre grandi eventi che si terranno in Piazza Martiri della Libertà, il cuore pulsante della città, dall’8 al 10 settembre. La rassegna musicale è organizzata da ACS Circuito Spettacolo Abruzzo Molise con il patrocinio e il sostegno del Comune di Teramo, della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, del BIM, della TE.AM. e della Fondazione Tercas.

Si parte domenica 8 settembre alle ore 18.00 con il concerto gratuito di Alfa, nome d’arte del giovane cantante-rapper Andrea De Filippi che, dopo aver ottenuto un grande riscontro di pubblico con il suo tour estivo Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato, approda a Teramo. Il cantautore ventitreenne, molto noto alle nuove generazioni, è uno degli artisti più celebri e influenti della scena musicale italiana e si è fatto notare dal grande pubblico con la sua recente partecipazione al Festival di Sanremo. Alfa si è affermato per canzoni come Bellissimissima e Cin cin che hanno ottenuto milioni di visualizzazioni su YouTube e milioni di stream su Spotify. Cin cin ha raggiunto 28 milioni di visualizzazioni su YouTube. I testi di Alfa raccontano le emozioni, i sentimenti e le difficoltà dei più giovani come l’amore, la solitudine, la speranza e le incertezze sul futuro ma sono anche forieri di messaggi positivi, con uno sguardo sempre sereno e positivo verso il percorso che accompagna gli adolescenti all’età adulta.I A seguire, lunedì 9 settembre, sarà Cristiano De Andrè a salire sul palco per raccontare l’indimenticato padre Fabrizio attingendo dal suo raffinato repertorio, De André #DeAndré – Best Of Live Tour è l’omaggio al cantautore genovese a 25 anni dalla sua scomparsa. Cristiano De Andrè, figlio e indiscusso erede dell’artista, unendo passato e presente con un tocco contemporaneo e una band d’eccezione, darà vita ad uno spettacolo unico e straordinario con le canzoni ancora oggi estremamente attuali e presenti nella memoria collettiva per l’intensità della sua opera. Il concerto è organizzato da Best Eventi ed è possibile acquistare i biglietti sul circuito web ticketone al link che segue https://www.ticketone.it/event/cristiano-de- andre-piazza-martiri-della-liberta-18971556/ , e sui circuiti Ciaotickets www.ciaotickets.com e su Ticket master www.ticketmaster.it.

Infine, martedì 10 settembre saranno gli Elio e le Storie Tese, lo storico gruppo musicale italiano di rock satirico fondato da Stefano “Elio” Belisari nel 1980, a esibirsi in Piazza Martiri della Libertà. Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo è il nome dello show che, tra il sacro e il profano, gli Eelst porteranno sul palco teramano. Lo spettacolo unisce alla musica i pensieri e le immagini originali di una sconfinata creatività, per un viaggio attraverso le contraddizioni del nostro paese diretto con abilità e ironia senza pari dagli Eelst.

I biglietti sono disponibili esclusivamente attraverso i canali di vendita autorizzati di ACS Circuito Spettacolo Abruzzo Molise: online su biglietteria.acsabruzzomolise.org al link che segue https://biglietteria.acsabruzzomolise.org/scheda-evento.aspx?ID=4798; telefonicamente al numero 329 275 0919; telefonicamente al numero 0861 246773; biglietteria ACS presso Via Melchiorre Delfico 32, Teramo (TE) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. La prenotazione dei biglietti per persone con disabilità deve essere effettuata esclusivamente tramite l’invio di mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .