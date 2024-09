VIDEO / UN TRIONFO IL CONCERTO DI EDOARDO BENNATO A CAMPLI

Una piazza piena. Una folla che canta, applaude e partecipa. Campli ha vinto. Il concerto di Edoardo Bennato è stato un evento. . L'esibizione della artista Napoli nato era in programma per "Aspettando la sagra" che doveva segnare la vigilia della 60ª edizione della sagra dedicata alla porchetta italica, ma è stata rinviata per l'allerta meteo.



«Volevamo che fosse il momento iniziale della sagra», spiega il sindaco Federico Agostinelli, «sarà invece, anche grazie alla collaborazione di Carlo Matone, presidente del Gal Gran Sasso Laga, il grande evento conclusivo del ricco calendario dell'estate camplese, che ha visto anche quest'anno decine di migliaia di persone ritrovarsi nel nostro borgo». L'assessore al marketing territoriale Pietro Quaresimale sottolineando come su tratti di «un regalo per la città e per i tantissimi turisti che vengono a Campli, uno dei borghi più belli d'Italia. Il concerto di Edoardo Bennato è una grande soddisfazione… ».