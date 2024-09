SLITTA DALLE 18 ALLE 21 IL CONCERTO DI ALFA DOMANI IN PIAZZA MARTIRI



Slitta il concerto di Alfa. Gli organizzatori comunicano che, per esigenze tecniche, l’orario del concerto di Alfa che si terrà a Teramo domenica 8 settembre è slittai alle ore 21.00 e non più alle ore 18.00 come inizialmente previsto e il video dell’artista che da appuntamento ai suoi fans domani in Piazza Martiri della Libertà. L’ingresso al concerto è gratuito.