VIDEO-FOTO/ ERMAL META INCANTA TOTTEA... E SI LASCIA INCANTARE DAL PAESE DI PIETRA

Per i festeggiamenti in onore della NATIVITA DI MARIA SS.ma, ieri si è svolto un ricco programma di eventi a Tottea di Crognaleto, che ha visto protagonista il cantautore albanese ERMAL META, autore di brani famosi tra cui il grande successo "Vietato morire". Un ERMAL META in grandissima forma ieri sera. Il concerto gratuito si è tenuto in piazza Roma. Già dalla mattina nel paese sono iniziati i festeggiamenti con santa messa, processione e arrivo della banda Città di l'Aquila, mentre nel pomeriggio in poi giro per le vie del borgo si è esibito il Gruppo Folk I Musicanti. L'occasione è stata quella giusta per fare un bel giro nel paesino incastonato nelle montagne teramane tra arte e religione. Tottea viene definito il paese della pietra perchè accoglie le opere degli scultori che hanno partecipato alle prime tre edizioni del Simposio di Scultura in Pietra Arenaria di Tottea, svoltesi nel 2004, 2005 e 2008 ed organizzate dall'Associazione Pro Loco di Tottea.

Stasera invece sul palco ci sarà Max Giusti: una occasione per farsi tante risate.