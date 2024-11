TORNA "VERNACOLANDO", SEI SPETTACOLI DI TEATRO DIALETTALE... CON POESIA



Questa mattina è stata presentata la 3ª edizione della rassegna di Teatro dialettale ”Vernacolando... tra poesia e teatro”, organizzata dall'associazione culturale Cultura e Vangelo di Villa Mosca APS, con il Patrocinio del comune di Teramo. Presso il Parco della Scienza erano presenti il Presidente FITA Teramo Angelo Del Sordo, il Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto, l’Assessore alla Cultura Antonio Filipponi, il Consigliere comunale Michele Raiola, Mario Tritapepe e Giovanni Manari in rappresentanza dei gruppi della provincia di Teramo, affiliati alla FITA. La rassegna si articola in sei spettacoli pomeridiani in concorso, preceduti dalla lettura di testi e poesie in vernacolo, allo scopo di scoprire e riscoprire autori locali, intenti a rappresentare usi e costumi tradizionali della nostra regione. Gli spettacoli si svolgeranno a Teramo, presso l’Auditorium Parco della scienza, nelle domeniche comprese tra il 24 novembre 2024 ed il 26 gennaio 2025 con inizio alle ore 17,00. Gli abbonamenti ed i biglietti della manifestazione si potranno acquistare on-line sulla piattaforma Ciaotickets, presso i punti vendita Ciaotickets a partire da lunedì 11 novembre oppure contattando il numero 351 6263972. ”Vernacolando... tra poesia e teatro” viene proposto come un’ulteriore offerta culturale sul territorio, atta a stimolare e sostenere la crescita culturale del teatro amatoriale, promuovendo la conoscenza della lingua dialettale abruzzese, attraverso la forma dello spettacolo dal vivo.

Nell'ambito della manifestazione verranno riconosciuti premi per la migliore regia, migliore attore e attrice protagonista, migliore attore e attrice non protagonista, migliore attore e attrice caratterista, giudicati da una giuria tecnica, mentre la migliore esibizione verrà giudicata dal pubblico mediante il voto espresso dagli abbonati in sala. Le compagnie designate a dare vita alla rassegna sono state proposte da Angelo Del Sordo, scegliendo in particolar modo i gruppi della provincia di Teramo, affiliati alla FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori). La parte dedicata alla poesia è stata affidata alla maestria di Pasquale Di Menco il quale proporrà poesie di poeti scomparsi quali Cameli, La Porta, Brigiotti e del compianto Alfonso Sardella. Interverranno Elso Simone SERPENTINI, Vittorio VERDUCCI, Gabriele RUGGIERI, Lucia DI PIETRO, Maria MATANI, Manlio COCCO.