AL VIA IL NUOVO CONTEST “SAREMO A SANREMO”, TRE SERATE PER SELEZIONARE TALENTI CHE SI ESIBIRANNO A CASA SANREMO

Al via “Saremo a Sanremo”: il contest musicale di Superj e Faremusika che porta i talenti a Casa Sanremo Parte ufficialmente il nuovo progetto di un contest musicale che si propone di formare e preparare i migliori talenti emergenti già selezionati, accompagnandoli fino a Casa Sanremo LiveBox, il cuore pulsante del Festival della canzone italiana. Il format prevede tre serate finali, durante le quali i partecipanti selezionati avranno l’opportunità unica di crescere artisticamente, esibirsi e farsi notare in un contesto prestigioso come Casa Sanremo LiveBox, luogo d’incontro per artisti, produttori e professionisti del mondo musicale. “Saremo a Sanremo” andrà in onda su Superj, permettendo al pubblico di seguire da vicino il percorso formativo dei partecipanti, dalle sessioni di coaching alle esibizioni, e scoprire nuovi talenti pronti a lasciare il segno nella musica italiana. Il progetto prende ufficialmente il via questa sera alle 18:00 nei locali di Faremusika a Teramo, con la prima delle tre serate finali. Durante gli appuntamenti, i partecipanti lavoreranno con diversi professionisti del settore musicale per affinare il proprio talento e prepararsi ad affrontare al meglio il palco di Casa Sanremo LiveBox. La collaborazione tra Superj e Faremusika è il motore di questa iniziativa, che unisce la competenza televisiva di Superj all’esperienza musicale di Faremusika, offrendo un supporto concreto ai giovani talenti del territorio abruzzese. “Saremo a Sanremo” non è solo un contest, ma una vera e propria esperienza formativa, pensata per preparare i musicisti emergenti a vivere da protagonisti il sogno sanremese, mostrando il loro talento a una platea più ampia e qualificata.