LE DONNE DI ODISSEO, IN SCENA SABATO IL MITO E LE EMOZIONI

Andrà in scena sabato, all'Auditorium Gaetano Braga, in corso San Giorgio, lo spettacolo "Le donne di Odisseo" dsell'associazione culturala L'Ascensore, col patrocinio del Conservatorio Braga e il contributo della Bcc di Castiglione e Pianella, Lo spettacolo propone letture interpretate di passi tratti dall’Odissea di Omero e da opere delle scrittrici contemporanee Marilù Oliva, Madeline Miller e Margaret Atwood. Se Omero pone l’accento sull’uomo Odisseo, eroe della nostalgia e audace interprete del desiderio di conoscenza, le autrici contemporanee, invece, danno voce soprattutto alle figure femminili: Calipso, Circe e Penelope raccontano la vicenda dal proprio punto di vista e ci consegnano un’originale rivisitazione del personaggio di Odisseo, uomo scaltro e infedele, sempre pronto a fare ricorso alla menzogna e all’inganno, non solo a danno dei nemici, ma anche con le donne che sostiene di amare.

Durante lo spettacolo le letture dei brani si alternano a scene recitate liberamente tratte da Capitano Ulisse di Alberto Savinio, che stravolge completamente il personaggio omerico, consegnandoci un Odisseo moderno, anti-eroe privo di certezze e di ideali, segnato da crisi di identità, in preda agli incubi, quasi sull’orlo della follia.

Il tutto alternando i toni dell’ironia e della parodia con accenti più drammatici che invitano a una riflessione sull’animo umano e sulla condizione della donna.

Marilù Oliva, Le parole di Calipso

Il dolore di Calipso davanti alla nostalgia di Odisseo per Itaca e al suo desiderio di partire

Francesca Zippilli

Omero, Odissea, Libro V (Odisseo, Calipso)

Calipso tenta un’ultima volta di trattenere Odisseo, offrendogli l’immortalità, ma l’eroe non ha esitazioni: troppo forte è in lui il desiderio di tornare in patria

Luigi Marietti, Marilisa De Dominicis

A. Savinio, Capitano Ulisse (Odisseo, Calipso)

La crisi interiore di Odisseo e il disconoscimento di Calipso

Luigi Marietti, Marilisa De Dominicis Francesca Zippilli M. Miller, Circe

L’arrivo di Odisseo nell’isola di Circe e la trasformazione dei compagni in maiali ad opera della maga

Luigi Marietti, Candida Ambrosii Omero, Odissea, Libro X (Odisseo, Circe)

Dopo aver trascorso un anno nell’isola di Circe, i compagni ricordano ad Odisseo il dovere del ritorno e la dea lo lascia partire

Luigi Marietti, Candida Ambrosii A. Savinio, Capitano Ulisse (Odisseo, Circe)

La disperazione di Circe di fronte alla determinazione di Odisseo ad abbandonarla

Luigi Marietti, Candida Ambrosii



Omero, Odissea, Libro XXIII (Odisseo, Penelope)

Odisseo rivela il segreto del letto coniugale e finalmente, dopo vent’anni, i due sposi si riabbracciano

Luigi Marietti, Laura De Berardinis A. Savinio, Capitano Ulisse (Odisseo, Penelope)

La follia di Odisseo e il disconoscimento di Penelope

Luigi Marietti, Laura De Berardinis



M. Atwood, Il canto di Penelope

Il monito di Penelope a tutte le donne

Francesca Zippilli