"ANIME SIGILLATE", DOMANI IN SCENA LA PERFORMANCE EMOZIONALE SULLE ANIME DIMENTICATE NEI MANICOMI

“Anime sigillate: le anime dimenticate dei manicomi” Un viaggio emozionale tra storie, immagini e memorie per riscoprire l’umanità nascosta nei luoghi dell’isolamento Il Conservatorio Braga di Teramo ospiterà, il 29 novembre 2024 alle ore 18:30, la performance musicoteatrale “Anime Sigillate”, un evento di grande impatto emotivo e culturale che svela un capitolo oscuro della storia italiana: quello dei manicomi. Attraverso un’intensa combinazione di narrazione, musica e immagini, “Anime Sigillate” racconta le vite dimenticate di migliaia di persone che, tra le mura dei manicomi, hanno vissuto relegate al silenzio e all’incomprensione. Storie che scuotono le coscienze Per decenni, i manicomi sono stati non solo luoghi di cura, ma anche spazi di emarginazione e repressione. Con un approccio narrativo ispirato a fatti reali, lo spettacolo esplora il mondo interiore di queste anime dimenticate attraverso lettere, diari e testimonianze. Ogni racconto è accompagnato da fotografie evocative di strutture manicomiali abbandonate, che trasformano il palcoscenico in un luogo di riflessione e memoria. La chiusura dei manicomi e l’eredità della legge Basaglia Il viaggio emozionale proposto da “Anime Sigillate” si intreccia con la memoria della legge Basaglia del 1978, che decretò la chiusura dei manicomi in Italia, restituendo dignità e diritti a chi era stato escluso. Questo cambiamento epocale è il cuore di una riflessione più ampia sul passato e sul valore dell’inclusione, ancora oggi temi centrali per la società. Arte e sensibilizzazione in scena Prodotto dal gruppo teatrale “Attori Senza Sipario”, lo spettacolo vede la partecipazione degli attori Nancy Fazzini, Sara Palladini, Ilenia Molinis e Daniele Di Furia, con testi scritti da Antonella Fortuna e la presentazione affidata a Enzo Delle Monache. La performance è un evento culturale e sociale, che punta a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della salute mentale, della memoria storica e del valore della diversità. Dettagli dell’evento

•Data: 29 novembre 2024

•Luogo: Conservatorio Braga, Teramo

•Orario: Ore 18:30

•Ingresso: Offerta libera

Un appuntamento imperdibile per tutti coloro che desiderano immergersi in un’esperienza artistica intensa e toccante, che racconta un passato da non dimenticare e invita a riflettere sul presente.