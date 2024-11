"DIVERSAMENTE GREEZ", OVVERO GREASE IN SALSA ABRUZZESE, SABATO ALL'UNIVERSITAì

Sabato 30 novembre, alle ore 21:00, l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Teramo (Via Renato Balzarini, 1 - località Colleparco) ospiterà "Diversamente Greez", una rivisitazione in chiave abruzzese del celebre musical Grease. Un’occasione imperdibile per vivere la magia del teatro, della cultura locale e dell'inclusività.

Il progetto, ideato dalla prof.ssa Paola Di Salvatore, prende vita grazie all'impegno di Cristina Tritella, che ne ha curato la direzione artistica e la collaborazione dell'insegnante di canto Marina Salvatore. L'evento coinvolge giovani studenti degli istituti superiori del teramano, che per la prima volta affrontano l'esperienza di un musical, affiancati da alcuni talenti del territorio. La serata non è solo una rielaborazione del celebre musical, ma si configura come una significativa iniziativa socio-culturale, che promuove l'inclusione sociale, la valorizzazione delle tradizioni locali e la crescita personale degli studenti.

Lo spettacolo si propone di sensibilizzare la comunità su temi di grande attualità, come la dispersione scolastica e l'inclusione delle persone diversamente abili, creando un ambiente stimolante dove ogni partecipante ha un ruolo significativo, indipendentemente dalle proprie difficoltà.

Una delle caratteristiche distintive di "Diversamente Greez" è l’utilizzo del dialetto abruzzese, che arricchisce l’intera performance e rende omaggio alla cultura popolare regionale. Grazie alla stesura del testo a cura di Tonino Ranalli e alla traduzione in dialetto ad opera del prof. Elso Serpentini, lo spettacolo non solo intrattiene, ma educa anche alla valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale abruzzese.

A rendere ancora più speciale la serata, sarà la preziosa partecipazione di Roppoppò (Franco Palumbo), che, nei panni di cantastorie, porterà sul palco il suo stile unico e coinvolgente, creando un’atmosfera emotivamente intensa.

La partecipazione di studenti provenienti da diverse scuole del territorio dimostra come l'arte e la cultura possano essere strumenti potenti per costruire ponti tra generazioni e comunità locali.

Un sentito ringraziamento va al Magnifico Rettore, Christian Corsi, che ha concesso gli spazi per la realizzazione dell’evento e che sarà presente durante la serata per consegnare gli attestati di partecipazione agli studenti, che riceveranno anche crediti scolastici per il loro impegno.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, offrendo l’opportunità di vivere una serata che celebra la tradizione, l'arte e il valore sociale dell'inclusività.

Sostegno e contributi economici: B.I.M., Comune di Teramo, Provincia di Teramo, Falone Costruzioni, FIDAS Teramo, D'Isidoro Service, Barone Costruzioni, Hotel Sporting, AMFORA, Parafarmacia Villa Mosca, Luigi di Battista Groupama, Bazar, La Fenice Showroom, La Piazza, Spazio Des Artistes, Mediass, Kaffeina, Baltour.