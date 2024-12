ATRI/ PER LA NOTTE DEI FAUGNI ARRIVANO ARISA IN CONCERTO E ANNA MAZZAMAURO AL TEATRO

La città di Atri si prepara ad accogliere l’edizione 2024 de La Notte dei Faugni, un evento unico nel suo genere che celebra le tradizioni secolari, l’arte e la cultura del nostro territorio. Quest’anno, oltre a essere un’occasione di festa e aggregazione, l’evento vuole lanciare un messaggio importante contro il bullismo, un tema che tocca profondamente le giovani generazioni, protagoniste principali della serata. Il momento clou della manifestazione sarà il concerto di Arisa, gratuito, in programma alle 23,30 in Piazza Duchi Acquaviva in un grande palco coperto. La cantante, reduce dal successo con il brano “Canta ancora”, colonna sonora del film il ragazzo dai pantaloni rosa, porterà sul palco un mix di emozioni, talento e sensibilità, invitando il pubblico a riflettere attraverso la musica. Le sue canzoni, intrise di messaggi profondi e inclusivi, saranno il cuore di una serata dedicata a combattere ogni forma di discriminazione e pregiudizio. La Notte dei Faugni prenderà il via, come sempre, sabato 7 dicembre 2024 alle 19 in Piazza Duomo con l’accensione e la benedizione del fuoco, simbolo di rinascita e purificazione. Da lì, un susseguirsi di appuntamenti musicali, teatrali e spettacolari animerà il centro storico fino alle prime luci dell’alba. Alle 21 nel Teatro Comunale ci sarà il primo appuntamento della Stagione di Prosa “Annarcord”, spettacolo teatrale con Anna Mazzamauro e con Sasà Calabrese (Chitarra e Pianoforte). Dalle 23 alle 23,30 e dalle 1,15, quindi prima e dopo il concerto di Arisa, in Piazza Duchi Acquaviva si esibirà l’Orchestra Popolare del Saltarello. Da segnalare anche alle 2,30 in Piazza Duomo lo spettacolo del fuoco con i Mercenari d’Oriente. Alle 5 dalla stessa piazza prenderà il via la tradizionale processione dei Faugni, un momento di grande intensità spirituale e comunitaria. Tra le altre iniziative in programma alle 20 in piazza Duchi Acquaviva ci sarà il concerto “Soul Mates” con Rocco Ferri e Paolo Mazziotti in concerto. Alle 22 in Corso Elio Adriano è in programma il concerto di Lorenzo Keuger. Alle 2 in Piazza Martella si esibirà l’Exentia live band. La Notte dei Faugni si arricchisce quest’anno di un’entusiasmante anteprima, pensata per immergere il pubblico nell’atmosfera unica della manifestazione già a partire dal pomeriggio. A partire dalle 17, tre appuntamenti speciali offriranno esperienze culturali e artistiche nel cuore di Atri: il tour esperienziale Aspettando "Li Faegn", un viaggio affascinante tra le tradizioni locali nel Centro Storico; l'inaugurazione della mostra di Giuseppe Tracanna e Flavia Mannucci “La tavolozza e le cromie - L'obiettivo e la donna” nella sala espositiva Brandimarte in Piazza Martella; e, infine, nell’Auditorium Sant'Agostino ci sarà un approfondimento sulla transumanza in Abruzzo con la presentazione del libro “La doganella d’Abruzzo – Pastorizia, istituzioni e cultura”, con la partecipazione dello storico Nicolino Farina e Carlo Matone, Presidente del Gal Gran Sasso Laga, accompagnata, nei locali del Palazzo Tedeschini da laboratori pratici di caseificazione, produzione di fuscelle in vimini e tessitura con i ragazzi e i docenti dell’IIS Zoli di Atri. Un programma ricco di stimoli per tutti i sensi, che anticipa l’inizio ufficiale della manifestazione previsto per le ore 19. L’iniziativa quest’anno si avvale del supporto del GAL Gran Sasso Laga che ha condiviso il progetto e della decisiva capacità organizzativa della Palumbo eventi

Il tutto per vivere una notte dell’attesa in maniera partecipata e condivisa, una grande festa per aspettare l’antico rito pagano dei Faugni, poi legato all'Immacolata Concezione, in grado di regalare emozioni e suggestioni uniche. I Faugni, alti fasci di canne infuocate, legate da lacci vegetali o fili di ferro, vengono portati in processione all’alba in origine in onore del Dio Fauno. Per l’occasione tantissime persone che vivono all’estero tornano per rivedere i propri cari e la propria terra d’origine. Una notte dell’attesa che in passato si trascorreva nelle case, andando a letto per poi svegliarsi all’alba e prendere parte al rito della processione. Circa 60 anni fa, le persone hanno iniziato ad aspettare svegli l’alba nelle abitazioni con cibo, musica e allegria. Novità dell’ultimo ventennio è La Notte dei Faugni. Oltre che nelle case, l’attesa dell’alba e della processione si è spostata anche nelle vie e nelle piazze del centro e nei locali con appositi menù. Una scelta che ha riportato vigore e accresciuto il fascino del rito. Una notte piena di appuntamenti quindi, che spaziano dalla musica al teatro. Alle 5 del mattino, il rintocco del “Campanone” pone fine ai festeggiamenti e richiama l’attenzione per dare il via all’aspetto più affascinante della manifestazione. Dal fuoco sacro acceso la sera precedente in piazza Duomo, vengono incendiati i Faugni. Centinaia di persone di ogni età, imbracciando ognuna il proprio fascio infuocato, danno vita al corteo che percorre le vie della cittadina, accompagnato dalle note dell’inconfondibile “Marisa”, marcia suonata dalla banda “V. & B. Celli’ di Casoli di Atri. Alle 6 del mattino, la processione completa il suo giro del centro storico tornando in piazza Duomo e i mozziconi di ciascun Faugno vengono buttati tra i resti ancora ardenti del falò. Seguirà la Santa Messa dell’Aurora alle 6 in Cattedrale. Tanti gli appuntamenti anche per la giornata dell’8 dicembre tra tour, mercatini, spettacoli per bambini e molto altro.

“La Notte dei Faugni 2024 – dichiarano il Sindaco Piergiorgio Ferretti e l’Assessore alla Cultura del Comune di Atri, Domenico Felicione - non è solo un evento, ma un invito a vivere e condividere valori come il rispetto, la solidarietà e l’inclusione. Quest’anno grazie alla presenza di Arisa ci sarà la possibilità di lanciare un messaggio forte contro il bullismo di fronte a un grande pubblico caratterizzato da molti giovani e ragazzi. Il millenario rito dei Faugni, con le sue suggestioni resta il cuore della nostra manifestazione, ma per stare al passo con i tempi abbiamo da anni dato vita a una notte dell’attesa ricca di eventi e spettacoli, una scelta vincente per la quale ringraziamo l'associazione PromoEventi, in particolare Luciano Alonzo, per l’idea e l’inventiva, che porta ogni anno in questa notte in città migliaia di persone. Ringraziamo sentitamente il GAL Gran Sasso Laga per aver creduto in questo progetto, averlo condiviso e sostenuto, in particolare un ringraziamento al presidente Carlo Matone. Vi aspettiamo dunque ad Atri per una serata che saprà toccare il cuore di tutti, giovani e meno giovani, con il potere della musica e della tradizione. Ringraziamo l'associazione ‘Li Faegn - Immacolata Concezione’, per la fattiva collaborazione nel portare avanti una tradizione millenaria, le attività commerciali per aver organizzato alcuni appuntamenti musicale e tutti coloro che a vario titolo collaborano per rendere sicura e magica anche l’edizione del 2024, in particolare la locale Protezione Civile, la Croce Rossa e la Croce Rossoverde ”.

“La Notte dei Faugni – dichiara il direttore artistico Luciano Alonzo dell’associazione PromoEventi - rappresenta un perfetto connubio tra storia, tradizione e divertimento. Ciò che rende tutto ancora più speciale è che, nonostante il passare del tempo e un tocco di modernità, l'aspetto più peculiare e autentico della processione dei Faugni è rimasto intatto. Credo fermamente che questa fedeltà alla tradizione sia la chiave del nostro successo. È bellissimo vedere come il fuoco dei Faugni riesca a unire così tante persone che arrivano da tutta Italia in un'esperienza condivisa tra cenoni, balli e canti che vanno avanti tutta la notte per attendere l’uscita dei Faugni. A fare da contorno, l’esclusiva scenografia della città ducale avvolta da un'atmosfera natalizia. Unitevi a noi per celebrare questa straordinaria tradizione millenaria e condividiamo insieme la magia dei Faugni!”.

“Abbiamo deciso di supportare, dopo averla condivisa, questa iniziativa – dichiara il Presidente del GAL Matone – per il suo grande valore identitario. Il nostro Gal ha a cuore il sostenere le comunità di riferimento per portare avanti manifestazioni significative come queste che contribuiscono a far conoscere a un ampio pubblico luoghi e tradizioni millenarie e di riflesso a promuovere il turismo. Ringrazio l’amministrazione comunale e quanti si adoperano per portare avanti ogni anno questa iniziativa con impegno e passione”

Per l’occasione l'amministrazione comunale ha attivato il COC - Centro Operativo Comunale negli uffici di Palazzo Acquaviva aperto dalle 18 di sabato 7 dicembre fino alle 10 di domenica 8 dicembre, per richiedere informazioni, aiuti e soccorso. Tel. 0858791227. È stata predisposta un’area camper non attrezzata nel parcheggio/piazzale del Liceo Illuminati da sabato 7 dicembre a domenica 8 dicembre fino alle 18. L'area si trova a pochi passi dal centro storico. Queste sono le coordinate GPS per raggiungere l'area camper: 42.578679, 13.981367. Sarà attivo un bus navetta dalle 21 di sabato 7 dicembre fino alle ore 6 di domenica 8 dicembre. Da piazzale Eurospin, Tigre, Ospedale, ingresso Centro Storico e Campi da tennis. Sono due le ambulanze del 118 posizionate all'interno del Centro Storico. Il primo in Vico Tedeschini, il secondo in via Andrea De Litio (davanti Bar René). I bagni pubblici in città sono in Via San Francesco (Arco San Francesco), Largo dei Faugni (dietro Cattedrale da piazza Duomo) per persone con disabilità, in Via Santa Chiara e in Via Sant'Agostino. Il programma potrebbe subire variazioni. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0858791227 o consultare il sito www.lanottedeifaugni.it.