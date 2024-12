TORNA PIGRO IN PIAZZA MARTIRI, CON FILIPPO GRAZIANI CI SARANNO: EUGENIO FINARDI E PAOLA TURCI

Sarà sicuramente un fine anno a suon di musica quello in fase di organizzazione a Teramo per il Natale Teramano. Si inizia domenica 29 dicembre con il Pigro. Filippo Graziani canta Ivan "Per gli Amici": la serata finale del concorso musicale dedicato a Ivan Graziani che si svolgerà in Piazza Martiri della Libertà.

A fargli compagnia, ci saranno degli ospiti d'eccezione quali: Eugenio Finardi, Paola Turci e Cristiano Godano , frontman del gruppo rock Marlene Kuntz !

Padrona di casa e madrina del festival, Anna Bischi, moglie di Ivan.