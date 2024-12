UFFICIALIZZATO IL NATALE ALBENSE, A CAPODANNO SI FESTEGGIA CON RADIO 105

Ufficializzato il calendario degli eventi di Natale di Alba Adriatica, che avrà come cuore pulsante piazza del Popolo, con tre aree tematiche: la pista di pattinaggio, il luna park e il Babbo Natale park. Divers le iniziative inserite nel calendario volute dall’assessore al turismo Paolo Tribuiani: concerti, spettacoli, animazione per tutte le età.

Il Capodanno sarà all'insegna di un format: “I Love Formentera di Radio 105”: musica, gadget e un’atmosfera particolare per salutare il nuovo anno in allegria.

L’apertura del villaggio di Natale con l’accensione delle luminarie è in programma domenica 8 dicembre, alle ore 16.30, in piazza del Popolo.

