NOTA FULGENS COMPIE 5 ANNI E FESTEGGIA AL KURSAAL CON UN CONCERTO

l’Associazione culturale Nota Fulgens compie cinque anni e sabato 7 dicembre, dalle ore 21.00, invita amici, collaboratori e cittadini al Kursaal di Giulianova per ripercorrere insieme le tappe importanti di questi primi anni di attività nel mondo dell’associazionismo culturale.

“Esprimo soddisfazione a nome del Direttivo dell’associazione culturale Nota Fulgens, per i traguardi raggiunti nel nostro comune percorso artistico” dice la presidente Susy Paola Rizzo. “Siamo grati alla Città di Giulianova e all' Amministrazione comunale per la vicinanza, per i consensi ricevuti e la grande partecipazione di pubblico, immancabile ad ogni nostro concerto”.

“Auguro lunga vita a Nota Fulgens, un’associazione giovane che ha già espresso grandi potenzialità”, dice l’Assessore alla Cultura Nausicaa Cameli, “la Città ha bisogno di questa preziosa risorsa, per i giovani che amano la musica e per far crescere il tessuto culturale con iniziative ed eventi di qualità”.

La serata, patrocinata dal Comune di Giulianova, vedrà la partecipazione di ospiti d’eccezione, tra cui il Direttore artistico di Nota Fulgens Renzo Ruggieri, il soprano Elena D'Angelo della Compagnia delle Operette di Monza, reduce da grandi successi al Teatro Trianon di Napoli diretto da Marisa Laurito, e la Direzione dell’Istituto Superiore di Studi Musicali del Conservatorio " G.Braga" di Teramo.

Tra le tante iniziative di questi anni ricordiamo la Rassegna Concertistica giuliese “Le Stagioni”, e il Concorso Musicisti in Herba.