TEATRO / TROIANO E GREG A TERAMO PER "GLI INSOSPETTABILI"





“Gli Insospettabili” di Anthony Shaffer, regia di Fabrizio Coniglio, per il secondo appuntamento di cartellone della Stagione di Prosa 2024/2025 della Riccitelli, martedì 17 dicembre alle 20.30. Aula Magna dell’Università degli Studi di Teramo.

In scena Claudio (Greg) Gregori e Fabio Troiano, interpreti del testo teatrale di Shaffer (autore inglese di Amadeus). Al centro della vicenda il gioco, e la sfida, tra due uomini che hanno in comune l'apparente amore per la stessa donna, in realtà il duello, o meglio la guerra tra due narcisisti, il desiderio di prevalere e di vincere sull'avversario, di fatto molto più forte dell'amore per la donna contesa.

Testo teatrale importante, dove l'ironia e il fascino che l'autore imprime nei personaggi e nei colori del racconto emergono prepotentemente sin dalle prime battute, la malattia dell'uomo moderno che, in nome del culto esclusivo di sé, sta addirittura arrivando a privarsi del sentimento più nobile e grande che possa esistere: l'amore.

Si tratta di un giallo pieno di colpi di scena e comicità; non è un caso, infatti, che il ruolo dello scrittore è interpretato da Greg in coppia con Fabio Troiano ed entrambi, attraverso l’ironia e una comicità squisitamente inglesi, condurranno lo spettatore in un gioco teatrale estremamente avvincente.

