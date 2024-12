CAMPLI, IL 29 DICEMBRE LA 12^ EDIZIONE DEL “PRESEPE VIVENTE” NEL CONVENTO DEI FRATI CAPPUCCINI

Domenica 29 dicembre, dalle ore 16:30 alle 20, il Convento dei Frati Cappuccini di Campli ospiterà la XII edizione della suggestiva rievocazione del Presepe organizzata dalla locale associazione “Gli Amici del Convento Aps”, in collaborazione con il Comune di Campli e il contributo del Consorzio Bim di Teramo. Novità dell’edizione sarà la possibilità di utilizzare anche i giardini interni del Convento, ampliando cosi il tradizionale percorso del Presepe Vivente e rendendo l’esperienza ancora più suggestiva, con scenari immersivi da esplorare. Ad animare la rappresentazione saranno circa 83 figuranti, che in costumi d’epoca daranno vita alle varie scene del percorso; tra i figuranti anche il sindaco Federico Agostinelli, che negli ultimi anni ha impersonato il ruolo di re magio.

“Come ormai tradizione sarà un pomeriggio magico per grandi e piccini – dichiarano i rappresentanti dell’associazione Gli Amici Del Convento Aps – ci teniamo a ringraziare tutti gli amici e i volontari che, con il sorriso e tanta buona volontà, in costumi d’epoca sfideranno le rigide temperature per trasportare i visitatori nelle ‘magiche atmosfere’ della vita a Betlemme. Tantissimi visitatori, anche da fuori provincia, negli ultimi anni sono venuti a visitare il nostro Presepe Vivente a testimonianza del forte legame che si è instaurato con il territorio”.

La rappresentazione della Natività, come ogni anno, si svilupperà sulle proprietà del Convento che si estendono per circa duemila metri e trasporterà i visitatori nella “magica atmosfera” di Betlemme. Saranno allestite le botteghe degli antichi mestieri artigianali, come il fabbro, la tessitrice, lo speziale, il vasaio, il candelaio, le pittrici, l’impagliatore di sedie. Si potrà, inoltre, assistere alla preparazione di prodotti tipici come formaggio,

i biscotti, il pane e il vin brulè. Non mancheranno il banco di frutta e verdura, le locande tipiche, i pastorelli con i loro animali, i viandanti e i centurioni romani, i palazzi di Erode e del censimento.

Attraverso questo suggestivo percorso, i tre Re Magi, accompagnati dai visitatori e avvolti dalle melodie degli esperti zampognari, raggiungeranno la capanna che ospiterà la Sacra Famiglia, il tutto reso ancora più emozionante dalla straordinaria partecipazione dell'attore Luca Settepanella. Le strutture del villaggio, i costumi e le scene sono state realizzate dai membri dell’associazione e da alcuni volontari del territorio, che hanno lavorato per diverse settimane all’allestimento del Presepe, utilizzando materiali di recupero secondo il modello francescano di povertà e umiltà.

L’evento nasce dal desiderio di testimoniare che il Convento, per tutti, non e solo un luogo caro, bensì un custode privilegiato di antiche tradizioni che continuerà ad assolvere uno dei suoi compiti primari: raccogliere e tramandare i valori di infinite generazioni. I membri dell’associazione dedicano anche quest’anno, la rappresentazione alla memoria dell’amatissimo Padre Luigi Tucceri, colui che per primo credette in questo progetto e che fece promettere ai suoi ragazzi di salvaguardare, sempre e comunque, il Convento dei Frati Cappuccini e l’area verde attigua nella quale avrà luogo il Presepe Vivente.

L’associazione “Gli Amici del Convento”, presieduta da Danila Di Paolo e con vicepresidente Gabriella Di Basilio, attende numerosi per vivere un evento unico, immersi nell’atmosfera natalizia. L’ingresso alla rappresentazione è gratuito. All’esterno dell’area Presepe sarà allestita anche un’area ristoro.