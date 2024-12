VIDEO-FOTO/ IL CONCERTO DI CAPOSSELA PORTA A GIULIANOVA OLTRE DUEMILA PERSONE

E’ stato un grande successo, un evento memorabile per numero di biglietti venduti e tasso di gradimento del pubblico presente. Il concerto di Vinicio Capossela in piazza Buozzi, ieri sera, porta a casa un bilancio più che positivo. Lo spettacolo di un cantastorie istrionico e fuori dagli schemi, una performance trascinante che per oltre due ore, ha coinvolto giovani e meno giovani, e, come recita lo slogan che dà il titolo al concerto, li ha paradossalmente “ conciati per le feste”. Non solo musica, nel concerto di Capossela, ma un fitto e intelligente interloquire con il pubblico che ha lasciato in tutti la sensazione di aver partecipato ad un evento straordinario, capace come pochi di chiudere in bellezza il 2024.

“Ringraziamo i giuliesi e gli organizzatori – commenta l’assessore al Turismo e Grandi Eventi Marco Di Carlo – Quella di Capossela è stata una scelta azzeccata, che ha saputo conciliare i gusti di più generazioni. La risposta della città lo ha confermato. Un impegno, il nostro, che ha portato ad un plauso corale e condiviso, di cui non possiamo che essere soddisfatti e che ci sprona a proseguire sulla strada della qualità e delle giuste intuizioni”.