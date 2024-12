DELFICO/ D'ANNUNTIIS: "LA REGIONE PAGHERA' VITTO E ALLOGGIO AI CONVITTORI FINO A FINE ANNO SCOLASTICO

Nella seduta di fine anno il Consiglio Regionale ha deliberato la concessione di un contributo di 320 mila euro a favore del Convitto Nazionale “M. Delfico”. Le risorse serviranno a far fronte ai maggiori oneri, per vitto e alloggio dei convittori e del personale educativo, da sostenere dal 6 Gennaio fino al termine delle lezioni. Tale contributo consentirà ai convittori di poter continuare il percorso di studi intrapreso nelle scuole della città di Teramo. Si mantiene un impegno - dichiara l’assessore regionale Umberto D’Annuntiis - che la Giunta Regionale ha preso nell’incontro tenutosi lo scorso 18 Dicembre in Prefettura a Teramo. La richiesta dell’Istituzione Scolastica, data l’eccezionalità del caso, e’ stata accolta nella sua interezza.