VIDEO/ SOLD OUT PER IL CONCERTO DI COEZ IN PIAZZA MARTIRI, VENDUTI 4.300 BIGLIETTI

E' una piazza Martiri sold out per il concerto di Coez che ha visto la vendita di 4.300 biglietti da parte dell'ACS. Il che significa un gran bel successo di pubblico per lo pià giovane e giovanissimo appassionati del cantautore. Silvano Albanese in arte Coez, inizia il suo percorso musicale nel 2001 quando, dopo diversi anni passati da writer a dipingere per Roma, decide incominciare a scrivere. A 19 anni intraprende il suo primo progetto rap, insieme a Franz e Nicco, compagni alla Scuola Cinematografica. Danno vita al gruppo Circolo Vizioso, producendo il primo demo mixtape omonimo e, dopo un paio di anni, il primo disco ufficiale, TERAPIA. Nel 2007, la conoscenza tra Lucci, membro del gruppo Unabombers, e i due restanti componenti del Circolo Vizioso, porta alla formazione della crew Brokenspeakers. Parallelamente al lavoro con i Brokenspeakers, Coez inizia una carriera solista: a fine 2009 nasce il suo primo progetto da solista, FIGLIO DI NESSUNO. Nel 2013 arriva invece NON ERANO FIORI, prodotto da Riccardo Senigallia.

Nel 2014 firma assieme a Gemitaiz & MadMan “Instagrammo” e partecipa al disco di Marracash “A volte esagero” (assieme a Salmo). Nel 2015 arriva il nuovo album, NIENTE CHE NON VA, seguito - due anni dopo - da FACCIO UN CASINO, anticipato dal singolo omonimo: il disco ottiene un successo notevole, che culmina in un concerto al Rock In Roma. per 30.000 persone nell'estate del 2018.

Nel 2019 Coez torna con È SEMPRE BELLO, frutto della rinnovata collaborazione con Niccolò Contessa (I Cani), e che segna il ritorno in Carosello. Durante il concerto Coez ha detto alla piazza: "Bella Teramo, è veramente carina..".