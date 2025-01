MOSCIANO SANT’ANGELO: SI CONCLUDE IL CALENDARIO DEGLI EVENTI NATALIZI CON IL “CONCERTO PER IL NUOVO ANNO” E LA “FIERA DELL’EPIFANIA”

Si conclude con due manifestazioni molto attese il calendario degli eventi natalizi del Comune di Mosciano Sant’Angelo. Sabato 4 gennaio, con inizio alle ore 20:30 presso la Chiesa di San Michele Arcangelo, ci sarà il “Concerto per il Nuovo Anno”, sul palco l’orchestra “I Sinfonici” diretta dal maestro Sergio Piccone Stella che proporrà musiche di G. Reverberi, J. Strauss e K. Bela. Ingresso libero.

Domenica 5 gennaio, dalle ore 8:00 alle ore 14:00, torna il tradizionale appuntamento per il centro storico con la “Fiera dell’Epifania”. Presenti diversi banchi ed espositori con abbigliamento, calzature, artigianato, dolciumi, prodotti enogastronomici del territorio e hobbistica. Alle 10:30 animazione e giochi per i bambini per chiudere al meglio le festività.

“Chiudiamo in bellezza con il “Concerto per il Nuovo Anno” e la “Fiera dell’Epifania” un calendario di ricco di eventi che ha visto tanta partecipazione da parte della cittadinanza” sottolinea l’Assessore alla Cultura e alle Manifestazioni Donatella Cordone. “A nome dell’Amministrazione vogliamo ringraziare le associazioni e quanti hanno reso possibile la realizzazione di tutti gli eventi che, in questo periodo di festa, hanno allietato il nostro comprensorio. Invitiamo tutti a concerto per festeggiare assieme il nuovo anno e alla fiera che andrà a chiudere le festività”.

“Torna il tradizionale appuntamento con la “Fiera dell’Epifania” che quest’anno si svolgerà domenica 5 gennaio e vedrà la presenza di diversi espositori che animeranno il centro storico del nostro comune per una giornata all’insegna del divertimento e tanta animazione per i bambini” dichiara l’Assessore al Commercio Ernesto Nobile.