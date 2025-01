I MUSICABILI: DA ROSETO A RICCIONE PER VINCERE E DIFFONDERE LA BELLEZZA DELL'INCLUSIONE.

Ventinovesima edizione del Mc Hip Hop Contest a Riccione, che si conferma il più grande evento dedicato all’urban dance in Italia e un punto di riferimento per la cultura hip hop a livello internazionale.

Questa ventinovesima edizione ha rappresentato un’evoluzione significativa, trasformando il MC Hip Hop Contest da grande evento per il mondo urban dance a un’esperienza di condivisione, ideata per offrire a tutti momenti di crescita, cultura e divertimento.

“Peace, Love, Unity, and Having Fun” le quattro colonne portanti della cultura hip hop sono il fondamento su cui si è sviluppata questa edizione.

A vincere nella categoria No limits, I MUSICABILI, crew inclusiva al 100%, guidata da Mafalda Suppa, insegnante e grande punto di riferimento per i ragazzi.

I ballerini hanno incantato il numeroso pubblico e la giuria, Etienne Jean Marie, coreografo internazionale e giurato, è rimasto colpito dalla bellezza e dalla professionalità dei ragazzi, per dirla con le parole di Vincenzo, il frontman del gruppo, i MusicAbili hanno spaccato.

Il progetto MusicAbili è nato dal sogno di Vinci di avere una band e degli amici, mamma Angela Riccardi l'ha esaudito, scrivendo "La porta incantata", un libro meraviglioso che ha spalancato le porte verso un mondo che puo' e deve essere inclusivo perché la vera inclusione si può ottenere ovunque, date un palco a questi ragazzi e ve lo dimostreranno.

F.M.