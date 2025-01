ATTRICE ABRUZZESE PROTAGONISTA IN RAI CON "CRUSH, LA STORIA DI MATILDE"

Matilde ha quindici anni ed è una ragazza brillante e serena: ottimi voti a scuola, una grande passione per la scherma e un rapporto speciale con le sue due migliori amiche, Alessia e Chiara. Quando conosce Marco, un nuovo compagno di scherma, Matilde resta subito colpita: bello, gentile e affascinante, Marco sembra l’incarnazione del ragazzo perfetto. In breve tempo conquista il cuore di Matilde, aprendo la porta alla sua prima storia d’amore. Inizialmente, Marco si dimostra affettuoso e premuroso: la sorprende ogni mattina con il suo cornetto preferito, le dedica attenzioni continue e la fa sentire unica. Tuttavia, col tempo, il comportamento di Marco cambia. La sua insicurezza emerge sotto forma di gelosia e possessività, portandolo a isolare Matilde dalle sue amicizie storiche. Alessia e Chiara non riescono più a riconoscere l’amica di un tempo, sempre più distante e concentrata esclusivamente sul fidanzato. L’equilibrio di Matilde viene minacciato dal comportamento ambivalente di Marco, che continua a passare dal romanticismo all'umiliazione, dall’amore al ricatto. Matilde si rende conto di quanto la relazione stia influenzando negativamente la sua vita e trova la forza di riallacciare i rapporti con le sue amiche storiche e di interrompere la storia con Marco. Tuttavia, il ragazzo non accetta la fine della loro relazione. Continua a cercarla, controllarla e seguirla, fino a spaventarla. Riuscirà Matilde a spezzare la spirale tossica in cui è intrappolata?

E' questo il tema centrale del quarto capitolo della collana “Crush”, che con “La storia di Matilde” sarà in anteprima su RaiPlay dal 24 gennaio e, a seguire, dal 24 marzo su Rai Gulp. Protagonista della nuova serie è la giovane attrice abruzzese Fiamma Parente di Avezzano. “Crush, la storia di Matilde”, prodotta da Stand By Me in collaborazione con Rai Kids, è un racconto di emancipazione e consapevolezza: attraverso la storia di Matilde, la serie affronta il tema delle relazioni tossiche tra adolescenti, invitando il giovane pubblico a riflettere sull’importanza di riconoscere i segnali di un rapporto disfunzionale e di trovare la strada per uscirne. Episodio dopo episodio, “Crush, la storia di Matilde” mette a nudo una relazione che, dietro alla maschera dell’amore, si fonda sul controllo e sulla manipolazione, che confina la protagonista in una vera e propria prigione emotiva. Solo grazie all’amicizia e al sostegno delle persone care Matilde riuscirà a ritrovare la strada verso la propria libertà e identità. L’amicizia, l’importanza dello sport come strumento fondamentale nella costruzione dell’identità e l’impegno per moda più sostenibile sono gli altri elementi della serie che conserva intatte tutte le caratteristiche che la rendono un prodotto piacevole e fruibile per il suo pubblico: ne emerge un ritratto a tutto tondo del variegato mondo degli adolescenti nel loro cammino verso l’età adulta. Lo spunto della serie arriva non solo dai recenti e drammatici fatti di cronaca, ma anche da risultati inquietanti di alcune ricerche sulla percezione degli adolescenti sulla violenza di genere. Secondo un recente rapporto di Save the Children (“Le ragazze stanno bene? Indagine sulla violenza di genere onlife in adolescenza”, realizzato in collaborazione con Ipsos nel 2024), per molti adolescenti (il 30%), la gelosia è un segno di amore e per alcuni di loro (17%) è persino accettabile che in una relazione intima scappi uno schiaffo ogni tanto. Sempre secondo la ricerca, il 65% delle o degli adolescenti che hanno (o hanno avuto) una relazione, ha subìto comportamenti di controllo: come la richiesta di non accettare contatti da sui social, di controllare il cellulare, di non vestirsi in un certo modo o addirittura di usare la geolocalizzazione e di condividere le password di social e telefono.

D.i.Re – Donne in rete contro la violenza

Sul tema della violenza maschile contro le donne, è stata fondamentale la consulenza di D.i.Re Donne in rete contro la violenza. La rete nazionale di associazioni antiviolenza, che porta in molte scuole italiane dei progetti di prevenzione per favorire un vero e profondo cambiamento culturale per sradicare la violenza basata sul genere, ha aiutato sceneggiatori e produzione nel racconto delle modalità con cui una ragazza, insieme con le persone che le sono vicino, può reagire a comportamenti violenti e persecutori, ricorrendo anche all’aiuto dei centri antiviolenza.

“Siamo davvero contente – ha dichiarato Antonella Veltri, presidente D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza - che un tema così importante e attuale sia reso fruibile per le giovani generazioni. Non possiamo più permetterci di procrastinare il cambiamento culturale fondamentale per l'eliminazione della violenza maschile alle donne e questo può arrivare solo dalla conoscenza e dalla consapevolezza. Siamo grate alla produzione per averci coinvolte e per aver preso in considerazione il nostro punto di vista, nell'elaborazione dei contenuti”.

La scherma

Nella serie, che ha ottenuto il patrocinio della Federazione Italiana Scherma, lo sport è la grande passione di Matilde. La scherma è una realtà in cui esprime il suo talento, costruisce la sua identità e i rapporti con l’altro, un universo di valori positivi che, quando viene minacciato dal comportamento manipolatorio di Marco, fa scattare in lei la scintilla che la aiuterà a reagire.

Il Club Scherma Roma ha ospitato le scene dedicate agli allenamenti e alle gare, realizzate grazie alla consulenza sportiva della Maestra di Spada Giulia Di Martino che ha seguito personalmente il cast e curato in ogni dettaglio la resa sportiva.

Il cast:

La serie è composta da dieci episodi da 25 minuti ciascuno e si avvale di un cast di giovanissimi ma promettenti attori, a cominciare da Fiamma Parente (Matilde), tra i personaggi principali della seconda stagione della serie Netflx “Di4ri”. Accanto a lei Federica Franzellitti (Alessia), Anita Ferraro (Chiara), Dario Naglieri (Marco), Nicola Cuneo (Luca) e la content creator Aurora Sheaves, special guest. La serie si è avvalsa anche della consulenza della psicologa e psicoterapeuta Luigia Cimmino. La regia è diRaffaele Androsiglio.