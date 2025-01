MASSIMO RANIERI A GIULIANOVA, AD AGOSTO, IL SOGNO DEL SINDACO SI AVVERA



Il cantante, nonché attore e regista teatrale, Massimo Ranieri, sarà a Giulianova per uno straordinario concerto nella prima decade di agosto. La conferma è arrivata questa mattina dall’ assessore al Turismo Marco Di Carlo.

“ Stiamo lavorando da giorni perché il programma di “GiuliaEventi Estate” sia di ottima qualità – sottolinea proprio l’assessore – Non mancherà, a fine agosto, il tradizionale grande concerto, lo stesso che negli anni scorsi ha visto sul palco Gianni Morandi e Antonello Venditti. Tra gli obiettivi, lo show di un cabarettista di rilievo. Importante anche la selezione di un buon interprete per il concerto che chiude i Festeggiamenti della Madonna del Portosalvo. In questo senso, incontrerò a breve il Comitato Festa.

La presenza di eventi di spessore, capaci cioè di attrarre un pubblico vasto – conclude Di Carlo - procura grandi vantaggi all’immagine della città e benefici innegabili all’economia turistica locale”.