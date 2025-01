MASSIMO RANIERI IN CONCERTO, IL 9 AGOSTO, AL PORTO DI GIULIANOVA

C'è la data del concerto di Massimo Ranieri che è quella del 9 agosto, Ranieri si esibirà nello splendido scenario del porto di Giulianova. "Sogno e Son Desto", lo spettacolo di Massimo Ranieri si rinnova in una nuova versione. E continua così il meraviglioso viaggio dell’istrionico artista insieme al suo pubblico. Dopo 500 straordinarie repliche in tutta Italia, lo spettacolo di Massimo Ranieri si rinnova e si conferma il 9 agosto a Giulianova oramai platea affascinante e irripetibile davanti al mare che richiama sempre appassionati di grandi cantautori provenienti da ogni parte d'Italia. Lo scorso anno è stata la volta di Antonello Venditti che ha fatto registrare il sold out e siamo certi che anche Massimo Ranieri farà lo stesso. Biglietti disponibili su @ticketone.it online.