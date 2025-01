ANCHE BRIGNANO E BENNATO AL PORTO, L'ESTATE GIULIESE SI FA MITICA

Non solo Massimo Ranieri, per il quale la prevendita sta facendo segnare numeri da record, tanto che non sarà difficile raggiungere il sold out. Ranieri, poi, sarà anche tra i protagonisti annunciati del prossimo Festival di Sanremo, arriverà al porto di Giulianova anche sull’onda del suo prossimo sicuro successo, Quello del popolare cantante napoletano, non sarà però l’unico evento dell’estate giuliese. Anche se mancano ancora le conferme ufficiali, sembra che l’assessore Marco Di Carlo stia programmando un altro paio di colpi a sorpresa, con grandissimi nomi. Si parla di Enrico Brignano ed Edoardo Bennato, con quest’ultimo proposto gratuitamente alla platea dei vacanzieri. Due “coipi” notevoli, che riconfermano la qualità dell’offerta estiva giuliese. Ripetiamo: per ora sono solo indiscrezioni...