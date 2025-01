E' DEI SICILIANI D'ABRUZZO DI MIZZICA, LA MAXITORTA CHE INAUGURERA' CASA SANREMO

I sapori della Sicilia alla 75° edizione del Festival di Sanremo che partirà il 1 Febbraio. L'azienda Siciliana "Mizzica Specialità Siciliane" sarà la pasticceria ufficiale di "Casa Sanremo”, offrirà ad artisti e addetti ai lavori le sue prelibatezze: Cassatine, Cannoli, paste di mandorla e pistacchio, Rosticceria, tutto 100 % Made in Sicily, una maxi-torta da 50 Kg che sarà presentata nella Lounge di Casa Sanremo. Una torta all'insegna dei sapori siciliani, con pistacchio e agrumi di Sicilia . I maestri pasticceri di Mizzica , renderanno dunque più "dolce" questo Festival: "Realizzeremo una torta da 50 Kg circa con crema al pistacchio e mandorle siciliane su una base di pan di Spagna alla vaniglia’'. Nei Giorni a venire non mancheranno altre specialità tipiche della nostra terra nell’aria Underground di "Piazza Marconi" all'interno di casa Sanremo dove decine di radio trasmetteranno i momenti più salienti del festival di Sanremo 2025. Una soddisfazione immensa per la nostra azienda fondata da Claudio Paratore e Salvo Pignataro nel 2015 in Abruzzo, che ad oggi conta 5 Store di cui l'ultimo arrivato a Taormina in via Apollo Arcageta, 13, quest'anno sarà un'anno importante anche per il nostro ramo Franchising, raccoglieremo le varie affiliazioni in tutta Italia e non solo...per gli imprenditori che lo vorranno! La riconferma a Casa Sanremo ci inorgoglisce, perché si tratta di una vetrina straordinaria per promuovere tutte le bellezze culinarie della nostra terra.