DIECI TALENTI ABRUZZESI A CASA SANREMO LIVE BOX

Faremusika in collaborazione con Super J è orgogliosa di annunciare che i 10 talenti abruzzesi, selezionati per il talent "Saremo a Sanremo” , si esibiranno Venerdì 14 a Casa Sanremo Live Box durante la settimana del Festival della canzone Italiana.

Dopo un’estate di audizioni, i dieci artisti selezionati hanno partecipato alla fase televisiva del talent. Un percorso durato tre mesi in cui lo staff di Faremusika li ha affiancati nella definizione del loro personal brand e nella produzione di dieci brani inediti, presentati in anteprima nella puntata finale del 24 gennaio. Un percorso intenso e carico di emozioni che si concluderà in un evento speciale.

Le preferenze espresse dagli importanti ospiti, tra cui: Paolo Di Sabatino (pianista jazz, compositore, docente del Conservatorio dell'Aquila), Alessia Martegiani (cantante jazz, docente del Conservatorio di Teramo), Gio Di Tonno (cantante, autore teatrale e vincitore della 58esima edizione del Festival di Sanremo), Ciro Barbaro(produttore musicale e Direttore Artistico di Casa Sanremo Live Box) e Maria Puca(giornalista e responsabile dell'ufficio stampa di Casa Sanremo Live Box), insieme al numero delle visualizzazioni pubblicate su YouTube e al voto espresso dal pubblico durante le registrazioni hanno premiato la talentuosa Beapos, al secolo Beatrice Porrini, come vincitrice del talent. Ma è stata altresì una celebrazione dell'impegno e della creatività di tutti i partecipanti.

La produzione ha quindi deciso di riconoscere l'impegno di ciascun concorrente, offrendo a tutti la possibilità di esibirsi davanti alle telecamere di Casa Sanremo Live Box, partecipare a due prestigiose masterclass, ed essere intervistati dalla stampa presente per contribuire alla loro promozione artistica.

Giovedì 14 febbraio, Don_M, Vael, gli Alta Marea, Riangelo, Futura, i Below, Beapocs, Maddalena, gli Indieaire e Alessio D'Ilio partiranno in direzione di Sanremo accompagnati dall'intero staff di Faremusika.

Sarà possibile seguire i momenti più importanti dell’evento attraverso i canali social di Faremusika e su Super J alle 18 dall’11 al 15 Febbraio.

Invitiamo tutti gli abruzzesi a sostenere i nostri talenti in questa straordinaria avventura e a seguirli mentre si preparano a brillare sul palcoscenico di Casa Sanremo LiveBox!

link utile: https://linktr.ee/faremusika

Di Seguito l’elenco dei pezzi e degli interpreti

Don_M (Marco fiorà) con “Caramello”

Vael (Valentina Frazei) con “Postumi”

Alta Marea (Riccardo Battistelli, Giammarco D’Emilio, Giampiero D’Emilio, Matteo Tassoni) con “Sguardo all’orizzonte”

Riangelo con “Touch me”

Futura con “Mio Capitano”

Below (Maria Renata Bilò, Matteo Mistichelli, Federico Faragalli, Mattia Rastelli, Lucrezia di Giustino) “Io sono una signora”

Beapocs (Beatrice Porrini) con “Un’altra canzone”

Maddalena con “Non tornerai”

Indieaire (Valentina Angiuoni, Simone Roila, Daria Di Lorenzo, Francesco Argiuolo, Simone Rapacchietta) con “Ma tu”

Ale (Alessio D'Ilio) con “Sono Io”