ENRICO MELOZZI ALLA SCALA DI MILANO CON BARICCO, ROCCA, SOLARINO E I 100CELLOS

Si intitola “Tucidide. Atene contro Melo” l’originale spettacolo che il 4 giugno andrà in scena alla Scala di Milano. Uno spettacolo unico, un’esperienza che fonde teatro, parola e suono: le parole di Alessandro Baricco, che sarà lui stesso sul palco con Stefania Rocca e Valeria Solarino, le musiche di Giovanni Sollima, che sarà anche violoncello solista, l’orchestra dei 100cellos e a dirigere il teramano Enrico Melozzi. Un evento vero e proprio, un commistione di musica e parole «Un’idea nata per gioco, che sembrava pura follia, e che oggi ci porta in giro per il mondo, a dimostrare che la musica non ha confini, non ha regole, non ha limiti - commenta Melozzi - sarà un cerchio che si chiude, ma anche una porta che si apre su nuove sfide». Appuntamento quindi il 4 giugno, per un’opera prodotta da Holden Studios per la Fondazione Francesca Rava.