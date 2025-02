CARNEVALE IN GRANDE STILE A GIULIANOVA IL 2 E IL 4 MARZO CON LA SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI

Con 1200 figuranti e sei carri a tema, Giulianova si prepara a vivere il suo Carnevale . Due le sfilate: domenica 2 marzo al Lido, martedì 4 in centro storico.

Carnevale protagonista, domenica e martedì, al lido e in centro storico. Tornano anche quest’anno i carri allegorici dei quartieri, con la grande Kermesse patrocinata dal Comune di Giulianova, organizzata dal “Gruppo carristi del Carnevale Giuliese” e artisticamente diretta da Daniele Panichi. Tutte le “anime” e le peculiarità della città sono anche quest’anno rappresentate, dal centro, alla parte alta, alle frazioni. Milleduecento i figuranti che sfileranno a suon di musica e terranno alto il ritmo delle parate.

Primo appuntamento, dunque, domenica prossima. Dalle 15, accompagnati dalla banda di Sarnano, i carri sfileranno lungo viale Orsini, per raggiungere piazza Fosse Ardeatine e via Nazario Sauro. Viale dello Splendore, corso Garibaldi e piazza della Libertà saranno invece la cornice della sfilata del 4 marzo. A guidare la parata del martedì grasso, sarà la Compagnia dei Buffoni, collaudata formazione napoletana di artisti di strada.

La festa si concluderà, sia martedì che domenica, con il tradizionale ballo collettivo, in corrispondenza dei due palchi allestiti per l’occasione.

Il direttore artistico Daniele Panichi ha procurato, anche per il 2025, la partecipazione delle trascinanti scuole di samba di Rio de Janeiro.

“ Ringrazio i carristi, i quartieri, le associazioni di volontariato, la direzione artistica, gli sponsor – commenta l’assessore ai Grandi Eventi Marco Di Carlo – Ringrazio in modo particolare le famiglie e tutti i cittadini, che anche quest’anno renderanno indimenticabile la settimana del Carnevale. La riuscita della manifestazione è un risultato che si deve a tanti, ma è principalmente il frutto della generosità e del grande cuore dei giuliesi. Se la tradizione continua, il merito è soprattutto loro ”.

I CARRI:

QUARTIERE LIDO: Betty Boop au Moulin Rouge

QUARTIERE PAESE: Hansel e Gretel

QUARTIERE ANNUNZIATA: Happy Bat

COLLERANESCO: Sandokan e la tigre della Malesia

VILLA POZZONI: Grease

CASE DI TRENTO: L’eterno conflitto