CARNEVALE, OGGI LA GRANDE SFILATA A GIULIANOVA CON 1.300 FIGURANTI

Oggi torna di scena il Gran Carnevale giuliese che ha forzatamente rinviato a domenica quella che era la tappa d'esordio. Si registra, assieme a sei carri allegorici, simbolo delle varie contrade, il più alto numero di figuranti. I carri potrebbero nel complesso toccare le 1.300 persone, contribuendo ad assicurare con i loro balli e le loro musiche una bella festa. Oggi si parte dal piazzale del vecchio ospedale con la sfilata che raggiungerà il centro della parte alta e spettacolo finale in piazza Belvedere. A fare da apripista sarà la compagnia degli artisti di strada "Dei Buffoni" direttamente da Napoli. Serate finali con balli davanti ai palchi principali allestiti per l'occasione, con la musica degli scatenati dj dei carri allegorici. La direzione artistica è affidata a Daniele Panichi, che è andato direttamente a Rio de Janeiro assieme all'assessore Paolo Giorgini per verificare cosa poter portare il prossimo anno a Giulianova.