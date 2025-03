VIDEO-FOTO/ TRE IMPORTANTI APPUNTAMENTI DI JAZZ TRA TERAMO E GIULIANOVA COMPRESA UNA MOSTRA FOTOGRAFICA DI MARCO PIERONI

Tre appuntamenti importnti di jazz tra Giulianova e Teramo. E' stato presentato oggi, durante una conferenza stampa in Provincia il calendario del festival itinerante "Let's Get Lost - storie di uomini e di jazz Spring & Summer 2025 voluto da Emiliano Di Serafino. Questi gli appuntamenti:

VENERDÌ 7 MARZO ORE 10:00 – Aula Magna UNITE Teramo

J.J. THAMES & Luca Giordano Band

CONCERTO GRATUITO RISERVATO A:

Studenti UNITE e studenti scuole superiori della Provincia di Teramo

DOMENICA 16 MARZO ORE 18:00 – Palazzo Kursaal Giulianova

STICK MEN

Tony Levin Chapman Stick, Pat Mastellotto drums, Markus Reuter guitar

GIOVEDÌ 3 APRILE ORE 21:30 - Aula Magna UNITE Teramo

JOHN SCOFIELD trio

John Scofield guitar, Vicente Archer bass, Bill Stewart drums

Lo scopo primario della rassegna e dell’Associazione Culturale “Music by Eder” è

quello della promozione del territorio attraverso la realizzazione di eventi dallo

spessore artistico e culturale internazionale, come nel caso della rassegna in oggetto

che vede concerti con artisti di fama mondiale, capaci di attrarre sul territorio il

grande pubblico da tutta l'Italia centrale e non solo. La notorietà degli artisti ospiti del

festival garantisce alla provincia di Teramo una visibilità nazionale ed internazionale

grazie anche ad un capillare piano di comunicazione più avanti descritto. Il materiale

verrà affisso e distribuito nelle province di Teramo, L’Aquila, Ascoli Piceno, Pescara,

Chieti. Il festival punta ad espandersi nella doppia edizione estiva ed invernale

toccando le più suggestive locations della provincia, con la prospettiva di diventare il

biglietto da visita culturale del territorio, creando un indotto turistico di qualità

attorno agli eventi e un programmatico rapporto di collaborazione con le strutture

ricettive locali. La convenzione stipulata con UNITE, prevede 34 ingressi omaggio per

gli studenti dell'Ateneo per il concerto di John Scofield, mentre quello di J.J. Thames

sarà interamente gratuito oltre che per gli studenti di UNITE, anche per quelli delle

scuole superiori, al fine di sensibilizzare i giovani ed avvicinarli alla fruizione della

cultura. Il festival itinerante "Let's Get Lost - storie di uomini e di jazz Spring &

Summer 2025. SPRING: J.J. Thames - 7 marzo, Aula Magna UNITE ; Stick Men - 16

marzo, Palazzo Kursaal Giulianova; John Scofield trio - 3 aprile, Aula Magna UNITE.

Parallelamente ai concerti, verrà allestita la mostra fotografica itinerante “JAZZ

IMAGES” del M° Carlo Pieroni, che da oltre 50 anni immortala i più grandi musicisti

jazz internazionali. Gli scatti hanno un formato 70/100 cm. L'autore sarà presente

durante le serate del festival.