MUSICA / CICALESE E SPADA NEL PROSSIMO APPUNTAMENTO DELLA RICCITELLI



Sono Andrea Cicalese al violino e Massimo Spada al pianoforte i protagonisti del nuovo appuntamento della Riccitelli. Prosegue dunque con loro la Stagione dei Concerti, martedì 25 marzo alle 20.30, Aula Magna “B. Croce” dell’Università degli Studi di Teramo.

Massimo Spada, romano, si diploma con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma. Si perfeziona con Boris Petrushansky all’Accademia Pianistica di Imola e con Benedetto Lupo e Stefano Fiuzzi all’Accademia di Santa Cecilia. Masterclass di perfezionamento con Lazar Berman, Elissò Virsaladze, Joaquin Soriano e Andrea Lucchesini e intanto si laurea nel 2009 con lode in Storia della Musica all’Università La Sapienza di Roma.

La sua carriera concertistica si distingue per la capacità di combinare grandi classici del repertorio pianistico con opere di compositori meno conosciuti, quali Albéniz, Castelnuovo-Tedesco, Catoire, Medtner, Villa-Lobos e Barber. Si esibisce regolarmente in recital solistici e in formazioni da camera, collaborando con musicisti come Beatrice Rana, Andrea Obiso, Andrea Oliva, Roberto González-Monjas e i fratelli David e Diego Romano.

Spada ha calcato palcoscenici di prestigiosi festival sia in Italia sia all’estero, esibendosi in luoghi quali il Parco della Musica di Roma, il Festival MiTo di Torino, i “Festival Internazionali per la Pace” ad Assisi, la “Sagra Malatestiana” a Rimini, e altre rassegne importanti a Venezia, Padova, Bologna, Cuneo, Matera, La Spezia, Sulmona, Catania, Siracusa, Campobasso e Aosta.

Oltre al repertorio classico, Spada è fortemente impegnato nella promozione della musica contemporanea con un’attenzione particolare a composizioni a lui dedicate. Dal 2011 è il pianista dell’Ensemble Novecento diretto da Carlo Rizzari, con cui lavora per promuovere la musica di compositori emergenti.

Vincitore di numerosi concorsi pianistici, tra cui il Concorso “J. S. Bach” di Sestri Levante, il Concorso “Rospigliosi” di Lamporecchio e il “Premio Sergio Cafaro”, Spada è docente di pianoforte al Conservatorio Morlacchi di Perugia e, dal 2020, insegna a Roma presso Avos Project, scuola che ha contribuito a fondare e di cui è direttore artistico.

Una presenza in rapida ascesa nel mondo musicale europeo e statunitense, Andrea Cicalese è nato a Napoli nel 2005. Nonostante la giovane età si è già esibito in sale da concerto come la Berliner Philharmonie e il Gasteig di Monaco di Baviera, Ravello Festival, Festival della Tuscia, Concerti del Quirinale. Fra gli appuntamenti europei il ritorno da solista alla Berliner Philarmonie, il debutto al Dvořák Prague International Music Festival, alla Tonhalle di Zurigo e alla Isarphilharmonie con i Münchner Symphoniker.

Suona un violino Guarneri 'Del Gesú' (Cremona, 1731), il cui prestito è stato reso possibile grazie a Music Masterpieces SA - Lugano (CH) nel contesto dell'iniziativa culturale e filantropica “Adopt a musician".

Per il concerto teramano, Spada e Cicalese eseguiranno la Sonatina n. 1 op. 137 di Schubert, la Sonata n. 3 op. 45 di Grieg, la Sonata in la maggiore di Franck.

Biglietti online su CiaoTickets, negli uffici della Riccitelli e al botteghino prima del concerto.

Info e dettagli su www.primoriccitelli.it, pagina Facebook e Instagram della Riccitelli.