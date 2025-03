REGISTA TERAMANO IN CINA A FAR LEZIONE DI CINEMA

Il regista e attore Marco Cassino è in Cina, come docente della Minz University of China la più importante università cinese di comunicazione. “Ho presentato i miei progetti e parlato del cinema italiano e delle sue tecniche. Sarò anche all'università di Shangai per un altro incontro con i ragazzi - racconta - per me è una soddisfazione enorme perché venire dall'altra parte del mondo a fare cinema è una grandissima cosa”. Oltre ad incontrare gli studenti, Cassini porterà avanti anche alcuni suoi progetti, con le riprese per nuovi film che sta ralizzando.