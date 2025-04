JOHN SCOFIELD TRIO DOMANI A TERAMO PER LET’S GET LOST

C’è lo “John Scofield trio” per “Let’s get lost”, storie di uomini e di jazz, la splendida rassegna organizzata dall’Associazione Culturale “Music by Eder”.

John Scofield, dopo un debutto con Gerry Mulligan e Chet Baker, Scofield è stato membro della band di Billy Cobham-George Duke per due anni. Nel 1977 ha registrato con Charles Mingus, e si è unito al quartetto di Gary Burton. Dal 1982 al 1985, Scofield ha girato il mondo e registrato con Miles Davis; da allora ha guidato in modo prominente i suoi gruppi nella scena jazz internazionale, registrando oltre 30 album come band leader e collaborando con musicisti come Pat Metheny, Charlie Haden, Eddie Harris, Medeski, Martin & Wood, Bill Frisell, Brad Mehldau, Mavis Staples, Government Mule, Jack DeJohnette, Joe Lovano e Phil Lesh, Tony Williams, Jim Hall, Ron Carter, Herbie Hancock, Joe Henderson, Dave Holland, Terumasa Hino tra le tante leggende del jazz.

Vicente Archer, bassista emerso come una delle nuove voci profonde di oggi sul basso. Dal 2017 suona in diverse band di Scofield, oltre a Kenny Garrett, Terence Blanchard, Tom Harrell, Freddie Hubbard, Louis Hayes, Curtis Fuller, Mark Whitfield, Roy Haynes, Geri Allen, Stanley Jordan, Wycliffe Gordon, Stefon Harris, Janis Siegel, Robert Glasper, Nicholas Payton e la Lincoln Center Jazz Orchestra w/ Wynton Marsalis.

Bill Stewart, batterista e compositore ha suonato e registrato con molti musicisti famosi, tra cuiScofield, Pat Metheny, Maceo Parker, Larry Goldings, Joe Lovano, Charlie Haden, Joe Henderson, Michael Brecker, Chris Potter, Lee Konitz Nicholas Payton e altri. Stewart co-conduce il trio popolare - Goldings Stewart Bernstein.

La convenzione stipulata con UNITE, prevede 34 ingressi omaggio per gli studenti dell'Ateneo per il concerto di John Scofield superiori, al fine di sensibilizzare i giovani ed avvicinarli alla fruizione della cultura. Parallelamente al concerto, sarà visitabile la mostra fotografica itinerante “JAZZ IMAGES” del M° Carlo Pieroni, che da oltre 50 anni immortala i più grandi musicisti jazz internazionali. L'autore sarà presente.