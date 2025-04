IL 10 AGOSTO, A GIULIANOVA, IL CONCERTO DI EDOARDO BENNATO

E’ stato ufficializzato ieri sera che sarà Edoardo Bennato ad esibirsi, a chiusura dei Festeggiamenti in onore della Madonna del Portosalvo, in programma dal 3 al 10 agosto.

Il Comitato organizzatore, guidato da Nello Di Giacinto, e l’ Assessorato al Turismo e Grandi Eventi, hanno concordato la scelta. Il cantautore campano, che ha firmato pezzi memorabili e noti ad un pubblico vastissimo, terrà il concerto che tradizionalmente conclude la Festa, domenica 10 agosto in piazza del Mare.

“E’ un nome su cui puntiamo da tempo- commenta l’assessore Marco Di Carlo – Bennato è uno dei migliori interpreti della canzone d’autore italiana. Ringraziamo il Comitato per la collaborazione, l’ affidabilità e l' efficienza”.