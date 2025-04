VIDEO/ A GIULIANOVA E' INIZIATO IL CONTO ALLA ROVESCIA PER L'ARRIVO DELL'OTTAVA TAPPA DEL GIRO D'ITALIA...INTANTO SI CONTANO I BIG DELL'ESTATE

E' tutto pronto a Giulianova per l'arrivo dell'ottava tappa del Giro D'Italia. L'assessore Marco Di Carlo è in piena attività per accogliere la carovana rosa. Sono attese migliaia di persone già nella prima settimana di maggio (la tappa c'è il 17 di maggio). Il comune è in piena attività anche per la stagione concertistica estiva. Tanti i big previsti tra i quali: Massimo Ranieri, Edoardo Bennato ed anche Riccardo Fogli. Si sta chiudendo in queste ore il contratto con il comico Angelo Duro che piace a giovani e meno giovani e la cui presenza è prevista nella prima settimana di agosto.