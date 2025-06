IL BRAGA CELEBRA LA FESTA DELLA MUSICA CON UNA DUE GIORNI DI GRANDI EVENTI







Sarà il Conservatorio “Gaetano Braga” ad aprire ufficialmente l’edizione 2025 della Festa Europea della Musica a Teramo, con una maratona di suoni e performance lunga 24 ore. L’evento, intitolato “Prospettive Sonore”, prenderà il via venerdì 20 giugno e si protrarrà fino alla sera del 21, trasformando la città in un laboratorio musicale aperto e dinamico.

Concerti, improvvisazioni, ensemble vocali e strumentali, performance sperimentali, jam session e incontri: il programma coinvolgerà i Dipartimenti di Musicologia, Jazz, Nuove Tecnologie e Linguaggi Musicali del Conservatorio, per un’esperienza sonora che unisce stili e generazioni all’insegna della creatività e della condivisione.

Ad aprire la rassegna, alle 19 in Piazza Martiri della Libertà, sarà il concerto “Diversi, liberi, uniti in un solo ritmo”, evento conclusivo del progetto “Braga per il Sociale”, l’iniziativa che ha portato la musica in contesti di fragilità come carceri, ospedali, case-famiglia e comunità di accoglienza.

Sul palco l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio diretta dal Maestro Simone Genuini, il Dipartimento Jazz con il Maestro Toni Fidanza e il Coro di Voci Bianche, insieme a ospiti speciali: il coro gospel Freedom Songs Choir, i bambini del SAI di Teramo, i giovani della Comunità Educativa “Sirena” di Tortoreto, della Comunità Mondo Nuovo, della Casa Circondariale di Teramo, del CAS Appuntito, della Casa Madre Ester di Scerne di Pineto e dell’Associazione Autismo Abruzzo Onlus.

Un evento corale, potente e simbolico che chiude un percorso di musica e impegno sociale, e apre la Festa della Musica nel segno dell’inclusione, della libertà e della forza espressiva della quarta arte.