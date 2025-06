CAMPLI / L'APERIPOST ACCENDE L'ESTATE FARNESE





"L'estate comincia solo quando torna #Aperipost". È questo lo slogan con cui si presenta il tradizionale evento di musica diffusa, buon cibo e divertimento, in programma venerdì 20 giugno a Sant'Onofrio di Campli, giunto alla XI edizione.



Organizzato dalla Pro Loco Sant’Onofrio e dintorni, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Campli, insieme alle attività del centro, l’Aperipost 2025 si aprirà alle 18:30 in Piazza Madonna delle Vittorie con i Giochi Senza Frontiere, a cura del CSI Teramo con la partecipazione di associazioni e comitati del territorio farnese, che si sfideranno con tornei e prove di abilità spettacolari.



Alle 21, come di consueto, la festa si animerà lungo la centrale via Mirabilii, con concerti dei gruppi Gli Ingenui, Meno Male Band, Save The Arctic Cover Band, The Groovers & Soundust e il dj set di Solo Anime Funk.

Nel corso della serata, si potranno gustare aperitivi, menù speciali e street food nei bar e ristoranti del centro.



“Anche quest'anno torna L’Aperipost – dichiara il sindaco di Campli Federico Agostinelli – che è ormai uno degli appuntamenti di punta del nostro calendario eventi e che quest'anno si arricchisce con i Giochi Senza Frontiere. Ringrazio tutti quelli hanno collaborato: la Pro Loco di Sant'Onofrio e dintorni, l'assessore agli eventi Piero Quaresimale, la consigliera delegata alle Associazioni Cristina Passacquale, le attività del centro di Sant'Onofrio, il CSI Teramo con le squadre partecipanti".