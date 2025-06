SPETTACOLO / I CHEMICAL BROTHERS A TERAMO L’8 AGOSTO, IL SINDACO:”SIAMO UNA CITTÀ CHE OSA”

I Chemical Brothers saranno a Teramo l'8 agosto 2025! Il duo britannico di musica elettronica si esibirà in un imperdibile DJ Set al Parco Fluviale di Teramo, in Via Lungo Fiume Vezzola. I Chemical Brothers sono noti per le loro esibizioni dal vivo di alta qualità e per aver fatto parte della scena musicale del big beat, insieme a gruppi come i Prodigy e Fatboy Slim. Il Sindaco: “Un evento che non è solo un concerto, ma un segno chiaro: la nostra città può essere palcoscenico di cultura, musica e visioni globali. Accogliere artisti di questa caratura significa credere in una Teramo che osa, che vibra, che si apre al mondo. Prepariamoci a vivere un'esperienza unica, insieme”. L'evento di Teramo sarà l'occasione per vedere il duo britannico esibirsi dal vivo e per ballare al ritmo delle loro più famose canzoni. I biglietti per l'evento sono già disponibili online e potranno essere acquistati anche con Scalapay, Carta della Cultura Giovani, Carta del merito e Carta del Docente.